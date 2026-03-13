Армія РФ «розповзається» на схід від Краматорська і Слов'янська

Російська армія просунулася біля села Федорівка Друга на схід від Краматорська та Слов'янська, повідомив ввечері 12 березня проєкт DeepState.

Село розташоване на північ від траси Бахмут – Слов'янськ, якою агресор останніми тижнями активно просувався в районі села Привілля. Звідси армії РФ залишається близько 13 кілометрів до Слов'янська і 15 – до Краматорська навпростець.

Для Слов'янська загроза особливо висока, адже агресор пробивається вперед по великій трасі, що може полегшити йому просування.

«Як повідомляють бійці з місць, противник посилив ділянку піхотою, яка вже стає активнішою у своїх атаках на позиції українських військових», – так охарактеризували аналітики DeepState ситуацію на Слов'янському напрямку.

Російська армія на початку березня вперше за час війни Росії проти України обстріляла околиці Краматорська з артилерії, що, найімовірніше, було разовою акцією. У Слов'янську міська влада активно завішує дороги антидроновими сітками.

Вранці 13 березня Генштаб ЗСУ повідомив про 8 штурмів на Слов'янському напрямку. Росія намагається йти на місто і з півночі з боку Лиману, де відомство нарахувало 7 штурмів.

Слов'янськ: ціль Росії з початку агресії у 2014 році Слов’янськ став першим містом на сході України, яке російські гібридні диверсійні групи захопили у квітні 2014 року. 5 липня 2014 року місто було повністю звільнене Збройними силами України. Зараз Слов’янськ разом із Краматорськом утворює головну оборонну та логістичну агломерацію на півночі Донеччини. Слов'янськ є одним із ключових прифронтових вузлів на підконтрольній Україні території Донецької області. Після просування російських військ на окремих ділянках Донецького напрямку у 2024–2025 роках Слов’янськ опинився у зоні підвищеного ризику. Відстань до активної лінії бойових зіткнень дозволяє російській армії регулярно обстрілювати місто зенітно-ракетними комплексами С-300/С-400, керованими авіабомбами (КАБ), ударними БпЛА та реактивною артилерією. Основними цілями ворога є житлові квартали, промислові зони та об’єкти енергетики. За різними оцінками у Слов'янську зараз живуть від 40 до 50 тисяч людей (було майже 100 тисяч до повномасштабної війни). Через постійні атаки на енергосистему та пошкодження водогонів (зокрема каналу «Сіверський Донець – Донбас»), у місті часто виникають перебої з водопостачанням та електрикою. Місто демонструє високу стійкість: працюють державні установи, ЦНАПи, банки та нотаріуси. А місцевий приватний бізнес працює, організувавши автономне енергоживлення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.



Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.