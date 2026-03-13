Доступність посилання

Генштаб ЗСУ: найбільше боїв за добу було на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках

Третина всіх боєзіткнень відбулася на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Фото ілюстративне
На фронті протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9112 дронів-камікадзе та здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій українських військ.

Третина всіх боєзіткнень відбулася на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, де противник провів по 28 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки, Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки та в районах Плещіївки, Русиного Яру, Гуляйполя, Мирного, Зеленого.

Інтенсивні бої продовжуються на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине й Новопавлівка.

Бойові дії також тривають на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Краматорському та Придніпровському напрямку штурмовий дій противника не було.

Читайте також: Запоріжжя наразі в безпеці, але все залежить від подій «найближчим часом» – командир 1-го ОШП

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.

9 березня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».


