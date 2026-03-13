Генштаб ЗСУ: найбільше боїв за добу було на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9112 дронів-камікадзе та здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій українських військ.



Третина всіх боєзіткнень відбулася на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, де противник провів по 28 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки, Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки та в районах Плещіївки, Русиного Яру, Гуляйполя, Мирного, Зеленого.

Інтенсивні бої продовжуються на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине й Новопавлівка.

Бойові дії також тривають на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Краматорському та Придніпровському напрямку штурмовий дій противника не було.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.

9 березня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».



