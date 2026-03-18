ISW про заяви Герасимова: перебільшує здобутки РФ в рамках «когнітивної війни»

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на заяву Герасимова про те, російські війська нібито захопили 12 населених пунктів в Україні протягом перших двох тижнів березня 2026 року (приблизно між 1 і 14 березня). Натомість в ISW кажуть, що, за їхніми даними, російські війська захопили два населені пункти протягом цього періоду.

«Герасимов перебільшував заяви про просування Росії в крихітних селах по всій лінії фронту, намагаючись представити ці просування як значні й переконати Захід і Україну поступитися російським територіальним вимогам… Герасимов, зокрема, виголошував подібні промови, перебільшуючи нібито здобуті перемоги на полі бою, в середині січня й лютому 2026 року. Він може проводити такі брифінги щомісяця в рамках кампанії когнітивної війни», – кажуть аналітики.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявив про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману.

В ISW заявили, що не спостерігали доказів дій російських військ у Лимані з 23 лютого 2026 року. Щодо Костянтинівки, то, за словами аналітиків, вони бачили докази, які дозволяють оцінити, що російські війська діяли лише в 7,85 відсотка цього міста.

«Лінії фронту України фактично є оперативно стабільними, і Україна звільнила більше території, ніж російські війська захопили у лютому 2026 року», – кажуть в Інституті вивчення війни.

Після заяв Герасимова начальник відділу комунікації 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин в ефірі Радіо Свобода заявив, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.