Сирський: ЗСУ відстежують перегрупування сил противника у Південній операційній зоні

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у Південній операційній зоні тривають інтенсивні бойові дії, а українські військові відстежують перегрупування російських сил.

Сирський написав у соцмережах 26 березня, що здійснив чергову робочу поїздку до Південної операційної зони.

«На Гуляйпільському напрямку противник продовжує тиск на наші оборонні позиції. Стримуємо противника в районах населених пунктів Гуляйполе, Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка та інших – щодня близько 20 бойових зіткнень. Зустрівся з командирами штурмових та десантно-штурмових підрозділів й частин, які ведуть активну оборону у визначених смугах… Ми відстежуємо перегрупування додаткових сил і засобів противника та нейтралізуємо ворога», – заявив Сирський.

24 березня американський Інститут вивчення війни (ISW), опираючись на власні оцінки й заяви головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, заявив, що російські війська, ймовірно, вже почали свій весняно-літній наступ.

При цьому, за словами аналітиків, російські війська навряд чи захоплять так званий пояс фортець на Донеччині в 2026 році, але, ймовірно, «отримають деякі тактичні здобутки за значну ціну».

23 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська протягом чотирьох діб цього тижня, із 17 до 20 березня, підвищили інтенсивність наступальних дій.

