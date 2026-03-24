ISW про весняно-літній наступ сил РФ: можуть отримати певні тактичні здобутки із великими втратами

Російські війська, ймовірно, вже почали свій весняно-літній наступ, пише американський Інститут вивчення війни (ISW), опираючись на власні оцінки й заяви головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

При цьому, за словами аналітиків, російські війська навряд чи захоплять так званий пояс фортець на Донеччині в 2026 році, але, ймовірно, «отримають деякі тактичні здобутки за значну ціну».

«Російські чиновники вже встановлюють очікування у внутрішньому інформаційному просторі щодо повільного просування і великих втрат, причому один депутат Державної думи Росії 23 березня заявив, що всі війни мають втрати, але російські війська намагатимуться мінімізувати їх, просуваючись «повільними темпами» до Слов’янська і Краматорська», – йдеться у звіті.

23 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська протягом чотирьох діб цього тижня, із 17 до 20 березня, підвищили інтенсивність наступальних дій.

«Противник намагався прорвати оборонні порядки наших військ одразу на кількох стратегічних напрямках. По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої. Загалом противник за ці чотири дні провів 619 штурмових дій. Основний удар окупанти зосередили на Покровському й Олександрівському напрямках, де була найвища кількість атак противника», – заявив він.

За словами Сирського, російське військове командування намагається підтягнути нові сили й розраховує на погіршення весняних погодних умов, щоб знизити ефективність ударів українських безпілотників й артилерії для майбутніх штурмів. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що російське військове командування кинуло у «м’ясні штурми» десятки тисяч солдатів, «однак ціна цієї спроби наступу виявилася для агресора катастрофічною». За його словами, протягом чотирьох днів загинули і були поранені понад 6090 російських військових, а загалом протягом останнього тижня – 8710 осіб.

«Такий високий рівень втрат є невиправданим, зважаючи на нинішні темпи набору до лав російських збройних сил, і, ймовірно, у середньо- та довгостроковій перспективі знизить здатність Росії проводити такі масштабні наступальні операції», – йдеться у звіті ISW.

21 березня пресслужба Третього армійського корпусу повідомила, що російські війська 19 березня здійснили на Лимансько-Борівському напрямку масштабну спробу прориву, яку зірвали українські сили.

«Росіяни залучили сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ… Противник пішов в атаку одночасно на семи напрямках у смузі корпусу і задіяв понад пів тисячі піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, більше 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів. За чотири години підготовлені підрозділи Трійки перетворили стрімкий прорив росіян на масштабний провал», – йдеться в повідомленні. РФ повідомлення про втрати офіційно не коментувала.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, оприлюдненому в ніч проти 21 березня, зазначив, що російські війська все частіше здійснюють механізовані атаки на передовій, ймовірно, в рамках «посиленої підготовки» до весняно-літнього наступу 2026 року. ISW каже, що спостерігає збільшення кількості російських механізованих атак на різних ділянках фронту з 17 березня. Аналітики вказували, що ці й інші ознаки свідчать про те, що наземна фаза весняно-літньої наступальної кампанії РФ «наближається, якщо вона ще не розпочалася».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 березня заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, і з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки і Лиману. Українські військові це заперечили.