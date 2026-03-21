Війська РФ здійснили масштабну спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку – Третій корпус

Російські війська 19 березня здійснили на Лимансько-Борівському напрямку масштабну спробу прориву, яку зірвали українські сили, повідомила 21 березня пресслужба Третього армійського корпусу.

«Росіяни залучили сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ… Противник пішов в атаку одночасно на семи напрямках у смузі корпусу і задіяв понад пів тисячі піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, більше 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів. За чотири години підготовлені підрозділи Трійки перетворили стрімкий прорив росіян на масштабний провал», – йдеться в повідомленні.

За даними Третього корпусу, сили РФ втратили 84 одиниці мототехніки, 11 БМП і БТР, три танки, були уражені ТОС «Сонцепьок» і п’ять гармат, а також знищено понад 160 БпЛА. РФ повідомлення про втрати офіційно не коментує.

«Півтора місяці ми спостерігали ознаки підготовки наступу. Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути – це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу», – сказав бригадний генерал Андрій Білецький.

У Третьому корпусі наголосили, що армії РФ не вдалося захопити «ні населених пунктів, ні позицій».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, оприлюдненому в ніч проти 21 березня, зазначив, що російські війська все частіше здійснюють механізовані атаки на передовій, ймовірно, в рамках «посиленої підготовки» до весняно-літнього наступу 2026 року. ISW каже, що спостерігає збільшення кількості російських механізованих атак на різних ділянках фронту з 17 березня. Аналітики вказують, що ці й інші ознаки свідчать про те, що наземна фаза весняно-літньої наступальної кампанії РФ «наближається, якщо вона ще не розпочалася».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 березня заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, і з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.