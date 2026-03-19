«Піхоту кладуть ротами». Командувач СБС: Росія втратила «понад 900» солдатів за півтори доби

Український військовий запускає дрон з позиції поблизу Покровська, Донецька область, жовтень 2025 року
Український військовий запускає дрон з позиції поблизу Покровська, Донецька область, жовтень 2025 року

Сили безпілотних систем разом із суміжниками за півтори доби вбили або поранили «понад 900» солдатів армії РФ на ділянці фронту протяжністю в сотню кілометрів від Родинського до Гуляйполя. Про це 18 березня повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді в соціальних мережах.

За його словами, різка зміна погоди на туманну 17-18 березня підштовхнула російську армію до відновлення штурмів на трьох найгостріших ділянках фронту – Добропільському, Покровському та Гуляйпольському – піхотою, мотоциклами, бронетехнікою та кіньми.

Ставка була на туман, однак вона, за словами Бровді, не спрацювала.

«900 за півтори доби – це дещо нова позначка... Весняно-літній наступ армії РФ вважатимемо частково «розкупореним», – написав командувач СБС.

«Піхоту кладуть ротами, попри надмірну активність наших БПЛА», – написав український військовослужбовець з позивним «Осман» у соцмережах.

Останні дві доби на фронті спостерігається загострення – вранці 19 березня Генштаб ЗСУ повідомив про 235 штурмів. Найгарячіші ділянки – Покровський, Костянтинівський та Гуляйпільський. За добу до цього відомство звітувало про 286 бойових зіткнень.

Журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 24 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 200 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року. Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими.

11 лютого посадовець НАТО, який спілкувався у Брюсселі з журналістами на умовах анонімності, навів оцінки, згідно з якими за 2025 рік втрати армії РФ вбитими й пораненими склали близько 400 тисяч, а загальні втрати за час великої війни сягають 1,3 мільйона.

Міноборони РФ втрати на війні з Україною не озвучує. Востаннє Москва називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За оцінками Генштабу ЗСУ, станом на ранок 19 березня лютого 2026 року Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 284 090 своїх військових.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

4 лютого 2026 року в інтерв’ю France 2 він заявив, що з початку широкомасштабної війни загинули 55 тисяч українських солдатів. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

У грудні 2026 року уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив, що в Україні понад 80 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.

