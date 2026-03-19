«Піхоту кладуть ротами». Командувач СБС: Росія втратила «понад 900» солдатів за півтори доби

Сили безпілотних систем разом із суміжниками за півтори доби вбили або поранили «понад 900» солдатів армії РФ на ділянці фронту протяжністю в сотню кілометрів від Родинського до Гуляйполя. Про це 18 березня повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді в соціальних мережах.

За його словами, різка зміна погоди на туманну 17-18 березня підштовхнула російську армію до відновлення штурмів на трьох найгостріших ділянках фронту – Добропільському, Покровському та Гуляйпольському – піхотою, мотоциклами, бронетехнікою та кіньми.

Ставка була на туман, однак вона, за словами Бровді, не спрацювала.

«900 за півтори доби – це дещо нова позначка... Весняно-літній наступ армії РФ вважатимемо частково «розкупореним », – написав командувач СБС.

«Піхоту кладуть ротами, попри надмірну активність наших БПЛА», – написав український військовослужбовець з позивним «Осман» у соцмережах.

Останні дві доби на фронті спостерігається загострення – вранці 19 березня Генштаб ЗСУ повідомив про 235 штурмів. Найгарячіші ділянки – Покровський, Костянтинівський та Гуляйпільський . За добу до цього відомство звітувало про 286 бойових зіткнень.

