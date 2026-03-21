«Блокує зусилля із повернення людей у військо». Що не так з «новою» схемою поновлення після СЗЧ

Рекрутинг військовослужбовців, що самовільно залишили частину, фактично заблокований, констатують рекрутери: підрозділи, які раніше повертали у стрій сотні людей, зараз говорять про десятки. Спрощене повернення із СЗЧ (можливість відновитися на службі швидко і уникнути кримінальної відповідальності) досі діє, але працює вже по-іншому. Вмотивовані на подальшу службу військові цим способом фактично не повертаються, бо тепер не можуть обирати підрозділ, до якого потраплять.

За розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, рекомендаційні листи від бригад тепер не беруть до уваги – з батальйонів резерву людей розподіляють туди, куди вирішить Генштаб. Деякі підрозділи не отримують поповнення з СЗЧ зовсім, іншим дозволяють поповнитись колишніми втікачами в обмеженій кількості. Тепер, щоб із СЗЧ потрапити в підрозділ за відношенням, потрібно йти через суд.

Тож якщо раніше бригади могли працювати з тими, хто втік з війська, мотивувати їх, переконувати і гарантувати службу в гідних умовах на обраних посадах – тепер, кажуть, їхні зусилля йдуть внікуди. Якщо і надалі не давати можливості обирати підрозділ при поверненні, наголошують рекрутери, буде дуже мала кількість охочих повертатися із СЗЧ.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) пояснюють:

Від січня 2022 року до вересня 2025 року в Україні зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, а 53 954 – за дезертирство.

Військовослужбовець ЗСУ і колишній народний депутат Ігор Луценко, посилаючись на офіційні дані, написав про сумний рекорд: 21, 5 тисячі випадків СЗЧ за жовтень 2025-го.

Завдяки спрощеному механізму повернення на службу за період від 29 листопада 2024-го до серпня 2025-го понад 29 тисяч військовослужбовців повернулися до війська.

Восени Міноборони через парламент спробувало повернути невідворотнє покарання за СЗЧ. Цей законопроєкт після протестів громадян відкликали (він лишився ухваленим лише у першому читанні) – тож досі діє норма, яка дозволяє уникнути кримінальної відповідальності у разі втечі з війська. Вона прописана у частині 5 статті 401 КК України та стосується тих, хто вчинив СЗЧ вперше. Саме її зазвичай застосовує суд і надалі, щоб закрити кримінальне провадження у разі добровільного повернення військового на службу.

Які є способи повернутися із СЗЧ зараз?

Зараз існують два способи поновитися на службі. Перший – спрощений. Він описаний на сайті Міністерства оборони України та не дає можливості потрапити в обраний підрозділ.

Другий – через рішення суду. Цим шляхом можна повернутися туди, де є бажання служити. Але він довгий і складніший.

Спосіб перший: спрощений

Що потрібно зробити:

зголоситися до Військової служби правопорядку (ВСП) особисто чи через додаток «Армія+»;

прибути до погодженого з ВСП батальйону резерву (БРЕЗ) ;

взяти письмову згоду командира БРЕЗу на повернення;

звернутися до слідчого ДБР з клопотанням про намір повернутися на службу;

поповнити бойову бригаду;

дочекатися суду, де отримати звільнення від кримінальної відповідальності.

У цьому випадку військовослужбовець швидко поновлюється на службі. Його знімають із розшуку у поліції та ВСП. Кримінальне провадження і вся бюрократична судова складова залишаються на потім.

Але скільки триватиме це «потім»?

Відправляють матеріали в суд, і суд за 15-хвилинне коротке засідання звільняє людину від відповідальності

«Десь це може і за кілька днів вирішитись, якщо матеріали готові, а часом – за півроку. Коли матеріали збирають, може і за п’ять років. Людину викликають у ДБР і кажуть: «Друже, ти був у СЗЧ, ось по тобі є кримінальне провадження». Людина каже: «Я був, але я повернувся, от вам лист від командира – письмова згода, що я повернувся і продовжую служити». Вони відправляють матеріали в суд, і суд за 15-хвилинне коротке засідання звільняє людину від відповідальності, закриває справу», – пояснює процедуру начальник юридичної служби полку «Рейд» СБС з позивним «Ярік».

Тож військовий більше не може обрати, де служити після повернення, як це було до грудня 2025 року, і поповнює ту бригаду, яку визначить Генеральний штаб ЗСУ.

Міноборони зазначає, що за спрощеним механізмом першочергово доукомплектовуються «військові частини бойового складу», але їхню пріоритетність визначає Генштаб.

Спосіб другий: через суд

Що потрібно зробити:

звернутися до підрозділу, в якому є бажання служити, і отримати письмову згоду командира взяти військового на службу;

звернутися до слідчого ДБР, щоб кримінальне провадження швидше потрапило до суду;

дочекатися судового засідання, заявити там про бажання добровільно повернутися та пред’явити згоду від підрозділу;

за рішенням суду поступити на службу в обраний підрозділ (тобто суд зобов’язує людину там служити).

Лише так тепер можна обрати підрозділ після СЗЧ. Це поновлення нешвидке та містить купу ризиків.

До суду свою справу, фактично, потрібно довести власноруч: перевірити, чи внесене провадження до реєстру досудових розслідувань, знайти, у якому підрозділі ДБР воно перебуває, зібрати всі документи, чекати судового засідання.

На цьому шляху військовослужбовця може затримати ВСП і автоматично спрямувати до батальйону резерву, звідки він « піде » за спрощеною процедурою.

«Це займає багато часу – від 2 до 6 місяців на людину, щоб відпрацювати повноцінно. Це якщо десь якихось підводних каменів немає. Таких, як, наприклад, десь не зробили службове розслідування, десь розформували частину, звідки людина пішла, і розслідування немає, десь взагалі провтикали його облікувати і, відповідно, в ДБР немає провадження», – пояснює «Ярік».

Від 2 до 6 місяців на людину. Це якщо десь якихось підводних каменів немає

Якщо, приміром, ДБР ще не відкрило провадження, Його немає в Реєстрі досудових розслідуваньпотрапити до суду неможливо. Тож військовому доведеться домагатися його відкриття (спонукати військову частину, яку він покинув, передати справу до ДБР). Відсутність провадження не означає, що людину не шукають чи не затримають – адже відомості про самовільне залишення вносять до спільної для поліції та ВСП бази.

Не повертаються після СЗЧ, бо не можуть обирати підрозділ

Раніше рекрутери бригад приїжджали до батальйонів резерву (БРЕЗів) і могли «забрати своїх» (того, кого відібрали із СЗЧ). Або ж на місці зрекрутувати собі «новеньких».

«Ми ж шукаємо мотивованих добровольців, які хочуть обрати саме наш підрозділ – а вже там усередині вирішуємо, на яку посаду людина хоче, гарантуємо цю посаду. Сто відсотків, ми ніколи не брешемо людям, ми не кажемо, що ти йдеш до нас на посаду водія, а через тиждень ти підеш у піхоту», – пояснює рекрутер одного з бойових підрозділів, що попросив не вказувати його ім’я.

Однак із грудня 2025 року це стало неможливим. Генштаб ЗСУ змінив алгоритм роботи батальйонів резерву та забрав у військових, які туди потрапили, право вибору. Куди потрібні люди з БРЕЗу – тепер визначив Генштаб.

«По всіх військових частинах було спущено розпорядження Главкома про те, що дія рекомендаційних листів скасовується. Це суттєва проблема. Ми не можемо зараз людині обіцяти, що вона опиниться у нас. Якщо людина потрапить у резервний батальйон, то вона має всі шанси потрапити в зовсім інший підрозділ», – каже рекрутер бойового підрозділу.

Спіймали на вулиці: поліція, ВСП подивилися, що він СЗЧ – усе, забрали, відправили на БРЕЗ. Ці люди всі йдуть по спрощеній системі

«З вересня до грудня ми ще працювали, ще забирали людей (через рекомендаційні листи – ред.). Останні місяці нам уже заборонили. Там немає вибору, там спрощена система – люди, яких просто спіймали на вулиці: поліція, ВСП подивилися, що він СЗЧ – усе, забрали, відправили на БРЕЗ. Ці люди всі йдуть по спрощеній системі», – каже Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр.

Проте, в інструкції Міноборони сказано, що рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення особовим складом, як і раніше – приймаються і враховуються. А не враховуються лише листи від частин забезпечення.

Такий підхід фактично заблокував рекрутинг із СЗЧ і зусилля, покладені різними підрозділами на те, щоб люди поверталися у військо. Бо охочих повертатися тепер – в рази менше.

«На сьогодні держава не враховує повернення людини з СЗЧ як рекрутинг. Ми як рекрутинг працюємо над цим – вкладаємось у рекламу, роз’яснення, проводимо інтерв’ю, заходи різноманітні, щоб повернути людину з СЗЧ. А Генштаб не враховує це як рекрутинг», – констатує представник одного з бойових підрозділів.

Люди не бажають повертатися, тому що немає прозорості, немає чітких правил, немає права вибору

Без права вибору насамперед не хочуть повертатися вмотивовані люди з досвідом, запевняє він.

«Люди не бажають повертатися, тому що немає прозорості, немає чітких правил, немає права вибору. Людина, наприклад, фахівець, має досвід роботи наземних роботизованих комплексів… А тепер він не може потрапити туди, куди він хоче і де може застосувати свої знання, тому що приймуть рішення за нього, куди його розподілять», – пояснює він.

У 413-му окремому полку «Рейд» СБС каже «Ярік», в окремих випадках вдається провести повернення через БРЕЗ, але переважно підрозділ поповнюється другим шляхом – через суд . Людей доводиться супроводжувати і чекати місяцями.

«Раніше людина замість того щоб витрачати на процедуру 2-5 місяців (через ДБР, суд і так далі), з’являлася на БРЕЗ – через 2-3 дні прибувала у військову частину і могла приступати до виконання роботи. А підрозділ міг уже тут і зараз мати людину в наявності, не чекаючи кілька місяців. Ми допомагаємо на всіх етапах, допомагаємо з адвокатами, із судами, з документами, і вони повертаються, але це все час», – каже він.

Рекрутинг у трьох бригадах, з якими спілкувалися Донбас Реалії, після зміни процедура впав 3-10 разів.

Ймовірно, так хотіли заблокувати «переведення через СЗЧ»

Розпорядження головкома ЗСУ не брати до уваги рекомендаційні листи з'явилося на початку грудня 2025-го, а за три місяці до цього були оприлюднені дані про рекордну кількість СЗЧ за жовтень. Воно передусім покликане зупинити самовільне залишення частини заради переведення , вважають військові, з якими спілкувалися Донбас Реалії.

Залпом пішли в СЗЧ, щоб перевестись

Цим способом змінити підрозділ дійсно активно користувалися військовослужбовці – оскільки переведення часто не працюють.

«Була спрощена система, і всі залпом пішли в СЗЧ, щоб перевестись десь в іншу частину, може десь у тилову частину – по бажанню. І багато людей йшли тільки для переводу», – каже Денис Швидкий.

Інший рекрутер зазначає, що Генштаб імовірно хоче після цих заходів «побачити, чи зменшиться чисельність СЗЧ, а вона, на превеликий жаль, не зменшується».

Але самовільне залишення частин людьми, які назагал готові були б служити, на думку військових, вказує на проблеми у війську, які треба вирішувати. Вони «переводяться через СЗЧ», коли доведені до відчаю непрофесійним командиром – але не командира міняють, а систему повернення блокують, констатує один зі співрозмовників Донбас Реалії у війську.

Людей, які прагнуть переведення, і причин, які до цього призводять, неможливо не помічати, каже народна депутатка, представниця комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

«Скільки років ми говоримо про те, що дайте людині можливість раз на рік, раз на три роки перевестися. – Ні, фронт посиплеться, ми нічого не можемо. Не можуть, тому що не хочуть розуміти причин і не хочуть нічого міняти», – пояснює вона.

Це хаотична міграція людей, яка не піддається ні будь-якому прогнозу

Командування Сил оборони можна зрозуміти – воно намагається стримати хаотичне переміщення людей між бригадами, каже полковник, колишній командир 67 ОМБр у 2022–2023 роках Олександр Саєнко.

«Це хаотична міграція людей, яка не піддається ні будь-якому прогнозу, ні можливості планування», – описує логіку змін він.

Для переведень повинна працювати інша система – не «через злочин», каже Олександр Саєнко.

«Тому що СЗЧ – це злочин. І коли ми дозволяємо, по суті, і потураємо переведенням через злочин – це неправильно», – пояснює він.

Окремі медійні кампанії, направлені саме на СЗЧ, мабуть, давали найбільше результату

Ветеран ЗСУ та громадський діяч Олег Симороз вважає, що практику переведень через СЗЧ дійсно треба припиняти – й наводити лад із переведеннями загалом, щоб люди не йшли через це з війська.

СЗЧ повинно каратися, але не приймати рекомендаційні листи при поновленні на службу, на його думку, – хибне рішення.

«Більшість медійних підрозділів з репутацією, які користуються авторитетом у війську, продовжують відповідні кампанії з повернення в стрій після СЗЧ. І, насправді, можна відмітити, що саме їхні окремі медійні кампанії, направлені саме на СЗЧ, мабуть, давали найбільше результату. Тому позбавляти зараз можливості вибору цього підрозділу – це, безперечно, негативно вплине на кількість людей, які повернуться», – пояснює Олег Симороз.

Ще один можливий мотив – поповнити підрозділи, до яких «ніхто не хоче»

Оскільки бойові підрозділи зараз отримують поповнення із СЗЧ за «квотою» Генштабу, ця квота може суттєво відрізнятися. Рекрутери пояснюють, що деякі бойові бригади, які тримають гарячі напрямки, отримують дозвіл поповнитися в БРЕЗі обмеженою кількістю людей і в дуже обмежені терміни – 2-3 доби на місяць, а то й рідше.

Командування, розподіляючи поповнення, користується логікою доцільності відповідно до ведення дій на конкретних напрямках, каже Олександр Саєнко.

«Якщо бригада понесла втрати в результаті бойових дій, її треба терміново доукомплектувати, щоб втримати напрямок, а люди, які із СЗЧ, уже пройшли ту чи іншу підготовку. Особливо якщо вони рвуться в бойову бригаду – значить, у них є якийсь досвід.

От у нас зараз, припустимо, йде наступ, наші підрозділи контратакують у районі Гуляйполя. Пріоритетно ж їх поповнити людьми, правильно? Це було б логічніше з боку командира, ніж поповнити підрозділи, які стоять на другорядному напрямку», – пояснює він.

«Якщо в підрозділі більші втрати, то потрібно не більше людей туди давати, а змінювати там керівництво вчасно. А надавати людей туди, де бережуть життя. А не казати «вам мало дають людей, бо у вас найменші втрати», – заперечує один з рекрутерів.

В них питання штатки, заповнення людей у бригадах, корпусах, які стоять на фронті, і вони ні про що чути не хочуть

«В них (у військового командування – ред.) питання штатки, заповнення людей у бригадах, корпусах, які стоять на фронті, і вони ні про що чути не хочуть. Це було вже мільйон розмов – у них одна історія: фронт впаде, ми не будемо контролювати», – зауважує Соломія Бобровська.

Ситуація зараз складається так, каже Олег Симороз, що люди не хочуть потрапляти до підрозділів, які на слуху через проблеми, безглузді втрати та недбальство. Тому прагнуть обирати серед десятка великих і медійних.

«Відповідно блокують зараз кампанії з повернення СЗЧ і так далі для так званого рівномірного розподілу. Розподіл справді має бути, але від цього страждає на виході солдат. Тому що в нього була можливість потрапити в підрозділ, де йому буде просто краще, де в нього шансів на виживання більше, при тому що завдання він би там не менші виконував. А він потрапляє в підрозділ, у якому дуже багато проблем, і він уже на вході відчуває себе програним у карти», – каже Олег Симороз.

Радіо Свобода (проєкт Донбас Реалії) звернулося за коментарем до Сухопутних військ Збройних Сил України щодо процедури повернення військовослужбовців через БРЕЗи. На момент публікації цього матеріалу відповідь не надійшла. Як тільки релакція отримає відповідь – опублікує її і доповнить нею цей аналіз.

Замість блокування повернення із СЗЧ, Генеральному штабу потрібно взяти за мету прибрати корінну причину самовільного залишення частини, вважає Олег Симороз. Головне питання – чому люди йдуть у СЗЧ.

«Тобто назвати собі хоча б п’ять головних причин, які призводять до СЗЧ, і намагатися їх вирішити», – каже він. Щоб перейти від латання проблеми до комплексного її вирішення, необхідно вести аналітику СЗЧ та ухвалювати кадрові рішення, вважає ветеран.

Депутатка Соломія Бобровська каже, що великі надії покладає на аналітику, яку зараз збирає Міністерство оборони, і аудит втрат, який оголосив міністр оборони Михайло Федоров, а також на інші системні зміни у війську.

«Вони готують проєкт, який буде стосуватися реформи ТЦК – ліквідації або мінімізації, можливостей переведення. Буде рейтинг ефективності бригад. І в тому числі, туди буде враховуватися смертність, втрата особового складу, території і так далі. Масив інформації обробили: які бригади є неефективними, які втрачають, і звідки люди тікають, – каже Соломія Бобровська. – Вони пропонують концепцію, коли буде, наприклад, певна кількість бригад, куди люди зможуть іти. Бригади ці плюс-мінус однакові, і всюди звучать на вустах, і це не тільки «трійка». Є багато простіших бригад, корпусів та інших родів і видів сил, але воно має логіку».

