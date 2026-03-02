Паліса: основна кількість людей, які пішли в СЗЧ – «це не втеча від поганого командира»

Заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса прокоментував використання військовими інструменту СЗЧ (самовільне залишення частини) для переведення до інших підрозділів, заявивши в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії, що основна кількість людей, які пішли в СЗЧ – «це не втеча від поганого командира».

«Я б дуже не хотів розглядати саме явище СЗЧ як інструмент переміщення між військовими частинами. Кожен кейс тут індивідуальний, тому що у кожної людини свої причини. Але здебільшого ми по статистиці бачимо, що основна кількість людей, які пішли в СЗЧ – це не втеча від поганого командира», – сказав Паліса.

За його словами, велика кількість людей, які здійснили самовільне залишення частини, використовують це як ухилення від мобілізації. «Тому що відсоток СЗЧ на передньому краї надзвичайно малий. Порівняно з цифрою здійснення СЗЧ з навчальних центрів, до прикладу, і таке інше. Через це я дозволю собі зазначити, [що] я сприймаю здійснення СЗЧ з навчальних центрів і не з бойових військових частин, в першу чергу, як спосіб ухилення від мобілізації», – сказав заступник голови ОП.

Щодо статистики, то, за словами Паліси, за останніх вісім місяців в Україні зберігається позитивна динаміка мобілізації, а СЗЧ «приблизно перебуває на тому ж сталому рівні, проте тут є сезонні коливання, які теж впливають на цю динаміку».

У січні Михайло Федоров перед затвердженням його на посаді міністра оборони заявив, що наразі у розшуку перебувають два мільйони громадян, 200 тисяч – у СЗЧ.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що за час повномасштабної війни в Україні порушили майже 300 тисяч справ за СЗЧ і дезертирство. Найбільше справ відкрили упродовж 2025 року.

