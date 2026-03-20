ЗСУ збили вертоліт РФ FPV-дроном: як це вдалося?

Пілоти екіпажу «Балтика» 1-го батальйону «Хижаки висот» 59-ї бригади Сил безпілотних систем ЗСУ вразили російський гелікоптер Ка-52 в районі населеного пункту Надіївка на Покровському напрямку. Про це вдень 20 березня повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, екіпаж вертольота спробував врятуватися, але дрони пілотів 1-го батальйону 414-ї бригади «Птахи Мадяра» ліквідували їх на землі.

Сам підрозділ «Хижаки висот» зазначив, що це вже друге ураження їхніми бійцями гелікоптера армії Росії.

«Це вже не випадковість. Це результат злагодженої роботи та майстерності наших хлопців. Машину вартістю близько 16 мільйонів доларів було знищено невеликим дроном у руках досвідченого пілота», – написали «Хижаки висот» у соцмережах.

Надіївка розташована приблизно за 6 кілометрів від лінії фронту на південний захід від Покровська.

Як зазначив телеграм-канал In Factum, агресор направив свої «вертушки» для підтримки штурмової піхоти «на нулі».

«Вони реально божевільні», – зазначив автор каналу.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: