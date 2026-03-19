Сирський: Росія до кінця року планує рекрутувати ще 409 тисяч військових

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових.

«Це означає одне: ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України», – написав Сирський у телеграмі 19 березня.

За його словами, з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.

Сирський повідомив, що провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. «Серед ключових завдань – посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту й підготовка населених пунктів до оборони», – заявив він.

У листопаді минулого року російський лідер Володимир Путін підписав закони, які уможливлювали фактично безперервний призов до лав російської армії і залучення резервістів для захисту критично важливих об’єктів.

Американський Інститут вивчення війни, аналізуючи заяви представників російської влади, минулого місяця заявляли, що Кремль готується проводити «обмежені призови резерву» в майбутньому для задоволення потреб Росії у формуванні збройних сил з огляду на значні втрати на полі бою.