Північ Донбасу: армія РФ пішла в найбільший штурм за останні кілька років

Українські військові у Лимані, Донецька область, жовтень 2025 року
Українські військові у Лимані, Донецька область, жовтень 2025 року

Сили оборони відбили «наймасштабнішу спробу механізованого наступу» російської армії на Лимансько-Боровській ділянці фронту — про це 21 березня повідомив Третій армійський корпус у соціальних мережах.

За даними корпусу, о 5:30 ранку 19 березня агресор пішов уперед одночасно на семи ділянках фронту силами 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ. У штурм Росія кинула понад пів тисячі піхотинців, 28 одиниць «броні», понад сотню мотоциклів, багі та квадроциклів.

Через чотири години атаки бійці «трійки», як зазначили в корпусі, знищили :

  • 405 солдатів – 288 убитими, решту – пораненими.
  • 84 одиниці мототехніки, 11 БМП і БТР, 3 танки, а також ТОС «Сонцепьок», п’ять гармат і понад 160 БпЛА.

«Армії Росії не вдалося захопити ані населених пунктів, ані позицій», – зазначили в корпусі.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 березня також зауважив активізацію армії РФ у попередні дні на фронті – за його словами, з 17 до 20 березня агресор намагався прорватися відразу на кількох стратегічних напрямках: насамперед, Олександрівському та Покровському.

За чотири дні штурмів Росія, за його словами, втратила понад 6090 військовослужбовців.

Росія свої втрати у війні публічно не коментує з вересня 2022 року.

Вранці 23 березня Генштаб повідомив про 134 бойові зіткнення на фронті за добу – там певне затишшя.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, оприлюдненому в ніч проти 21 березня, зазначив, що російські війська все частіше здійснюють механізовані атаки на передовій, ймовірно, в рамках «посиленої підготовки» до весняно-літнього наступу 2026 року.

ISW каже, що спостерігає збільшення кількості російських механізованих атак на різних ділянках фронту з 17 березня. Аналітики вказують, що ці й інші ознаки свідчать про те, що наземна фаза весняно-літньої наступальної кампанії РФ «наближається, якщо вона ще не розпочалася».

Журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 24 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 200 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року. Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими.

11 лютого посадовець НАТО, який спілкувався у Брюсселі з журналістами на умовах анонімності, навів оцінки, згідно з якими за 2025 рік втрати армії РФ вбитими й пораненими склали близько 400 тисяч, а загальні втрати за час великої війни сягають 1,3 мільйона.

Міноборони РФ втрати на війні з Україною не озвучує. Востаннє Москва називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За оцінками Генштабу ЗСУ, станом на ранок 19 березня лютого 2026 року Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 284 090 своїх військових.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

4 лютого 2026 року в інтерв’ю France 2 він заявив, що з початку широкомасштабної війни загинули 55 тисяч українських солдатів. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

У грудні 2026 року уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив, що в Україні понад 80 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.

