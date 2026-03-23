Північ Донбасу: армія РФ пішла в найбільший штурм за останні кілька років

Сили оборони відбили «наймасштабнішу спробу механізованого наступу» російської армії на Лимансько-Боровській ділянці фронту — про це 21 березня повідомив Третій армійський корпус у соціальних мережах.

За даними корпусу, о 5:30 ранку 19 березня агресор пішов уперед одночасно на семи ділянках фронту силами 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ. У штурм Росія кинула понад пів тисячі піхотинців, 28 одиниць «броні», понад сотню мотоциклів, багі та квадроциклів.

Через чотири години атаки бійці «трійки», як зазначили в корпусі, знищили :

405 солдатів – 288 убитими, решту – пораненими.

84 одиниці мототехніки, 11 БМП і БТР, 3 танки, а також ТОС «Сонцепьок», п’ять гармат і понад 160 БпЛА.

«Армії Росії не вдалося захопити ані населених пунктів, ані позицій», – зазначили в корпусі.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 березня також зауважив активізацію армії РФ у попередні дні на фронті – за його словами, з 17 до 20 березня агресор намагався прорватися відразу на кількох стратегічних напрямках: насамперед, Олександрівському та Покровському.

За чотири дні штурмів Росія, за його словами, втратила понад 6090 військовослужбовців.

Росія свої втрати у війні публічно не коментує з вересня 2022 року.

Вранці 23 березня Генштаб повідомив про 134 бойові зіткнення на фронті за добу – там певне затишшя.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, оприлюдненому в ніч проти 21 березня, зазначив, що російські війська все частіше здійснюють механізовані атаки на передовій, ймовірно, в рамках «посиленої підготовки» до весняно-літнього наступу 2026 року.



ISW каже, що спостерігає збільшення кількості російських механізованих атак на різних ділянках фронту з 17 березня. Аналітики вказують, що ці й інші ознаки свідчать про те, що наземна фаза весняно-літньої наступальної кампанії РФ «наближається, якщо вона ще не розпочалася».