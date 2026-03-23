251 БПЛА по Україні та палаючі бази у Росії: війна дронів у березні 2026-го

Наталія Кільдіярова

«Спершу оцінити збитки, а потім добити ціль»

Поки російські війська випускають по Україні сотні безпілотників, у Краснодарському краї Росії нафтопереробні заводи та паливні сховища все частіше зазнають атак українських БПЛА, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії». Нові удари, пише, нерідко стаються невдовзі після ліквідації наслідків попередніх. У чому причина частих атак і яким може бути ефект для галузі?

У ніч на 17 березня безпілотники знову атакували нафтову інфраструктуру Краснодарського краю – серед цілей опинився нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. Це щонайменше п'ятий подібний інцидент із початку місяця.

Серія ударів розпочалася в ніч на 12 березня, коли дрони атакували нафтобазу в Тихорєцьку. Площа пожежі склала близько 3,8 тисячі квадратних метрів; на місці майже добу працювали понад 250 рятувальників і 69 одиниць техніки.

14 березня БПЛА вдарив по Афіпському нафтопереробному заводу – там, за даними влади, загорілися технічні установки, постраждалих не було.

15 березня апарати знову досягли нафтобази в передмісті Тихорєцька, пожежу на якій загасили двома днями раніше. Днем пізніше, 16 березня, після чергового удару загорілося ще одне сховище палива.

Зростання кількості атак може пояснюватися кількома факторами, зазначає у розмові з редакцією проєкту «Кавказ.Реалії» військовий аналітик Кирило Михайлов. За його словами, інтенсифікація ударів пов’язана як із покращенням погодних умов, так і з розширенням виробництва далекобійних безпілотників в Україні.

«Крім того, збільшується кількість повторних ударів по тих самих об'єктах – щоб збільшити час їхнього простою», – зазначає Михайлов.

Військовий аналітик Давид Шарп, своєю чергою, вважає, що говорити про принципово нову кампанію ударів по нафтовій інфраструктурі на півдні Росії не варто – мова скоріше йде про розвиток уже існуючої стратегії.

«Якщо дивитися ширше – не лише на південь країни, а й на ситуацію загалом – видно, що українська сторона активізувала удари по російській нафтовій галузі. Це стратегія, до якої вони вдаються вже давно», – вказує Шарп.

Повторні удари по тих самих цілях, за словами експерта, також стали типовою тактикою. Безпілотники несуть відносно невеликі бойові частини і не завжди завдають критичних пошкоджень інфраструктурі.

«Якщо об'єкт залишається відносно цілим і є можливість завдати додаткової шкоди, його атакують повторно. Це класична практика – спочатку оцінити збитки, а потім спробувати добити ціль», – додає Шарп.

Ще одним фактором співрозмовник називає географію: об'єкти в Краснодарському краї розташовані відносно близько до території України, що робить їх уразливими для подібних нальотів. Атаки на такі об'єкти можуть мати і серйозні економічні наслідки для регіону.

Кубань – один із ключових центрів нафтопереробки на півдні Росії. Тут працює кілька великих підприємств, враховуючи Афіпський, Ільський та Слов'янський НПЗ; тут же зосереджені нафтобази та інфраструктура, що забезпечує постачання палива через чорноморські порти.

Удари по нафтових об'єктах краю завдавалися і до березневої серії. 28 лютого через падіння уламків безпілотника було пошкоджено резервуар із паливом – площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів, загоряння вдалося ліквідувати до ранку, відзвітувала влада. Ще раніше, у новорічну ніч, дрони атакували Ільський НПЗ, де внаслідок удару також виникла пожежа.

Пожежі на подібних об'єктах гасять добами, а іноді й довше, причому нові удари стаються невдовзі після ліквідації попередніх загорянь. На цьому тлі виникає питання про масштаби можливих збитків для енергетики.

Афіпський, Ільський та Слов'янський НПЗ – це регіональні підприємства. На федеральному рівні такі атаки не можна назвати критичними

Атаки на підприємства Краснодарського краю навряд чи справлять системний вплив на російську нафтову галузь, проте можуть мати помітні наслідки на місцевому рівні, вважає нафтогазовий аналітик Борис Аронштейн.

«Афіпський, Ільський та Слов'янський НПЗ – це регіональні підприємства. Їхні сумарні потужності становлять приблизно 16–18 млн тонн нафти на рік, тоді як загальноросійський показник досягає 270–275 млн тонн. Тобто йдеться приблизно про сім відсотків нафтопереробки країни, тому на федеральному рівні такі атаки не можна назвати критичними», – пояснює співрозмовник.

Значення цих заводів, за оцінкою Аронштейна, пов'язане насамперед із їхнім розташуванням та типом продукції. Вони розташовані недалеко від експортного термінала в Новоросійську і виробляють переважно важкі фракції нафтопродуктів – дизель, нафту та мазут, на які на міжнародному ринку зараз зберігається високий попит. Пошкодження таких підприємств може створити певні складнощі для російського експорту.

При цьому соціальна значущість цих НПЗ нижча, ніж у заводів, орієнтованих на випуск бензину та авіаційного палива, зазначає експерт: «Бензин – соціально чутливий продукт, від якого напряму залежить постачання автомобілів. Ці ж підприємства переважно відвантажують важке паливо, тому їхня зупинка не справляє такого прямого впливу на внутрішній ринок».

За його словами, терміни відновлення після атак багато в чому залежать від того, які саме потужності зачеплені: «Якщо пошкоджено допоміжну інфраструктуру, ремонт може тривати тиждень або трохи більше. Але якщо пошкоджено установки вторинної переробки, наприклад каталітичного крекінгу, відновлення може тривати місяці».

Точний масштаб збитків визначити складно, оскільки детальна інформація про стан російських нафтопереробних підприємств зараз не розкривається. Експерти можуть судити про наслідки лише опосередковано – наприклад, за даними про постачання нафтопродуктів та залізничні відвантаження.