Українські сили уразили нафтопереробний завод у російському Саратові – Генштаб

Українські сили в ніч на 21 березня завдали удару по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу в Саратовській області Росії, повідомив Генштаб ЗСУ.

«За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти і вертикальний резервуар РВС-10000. Масштаби завданих збитків уточнюються», – йдеться в повідомленні. Радіо Свобода поки що не може перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

У Генштабі зазначили, що Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії, на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 мільйона тонн. У командуванні ЗСУ заявили, що це підприємство забезпечує переробку нафти і виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб російської армії.

Влада РФ не підтверджувала удару по нафтопереробному заводу, при цьому губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про атаку в Саратові й Енгельсі, а російський телеграм-канал Astra писав із посиланням на місцевих жителів, що в Саратові було чути вибухи.

Про удари дронів повідомляли і в інших російських регіонах. Міноборони Росії заявило про нібито збиття 283 безпілотників.

Саратовський НПЗ вже кілька разів зазнавав ударів ЗСУ, зокрема, восени минулого року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Секретар Ради безпеки Росії й колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 17 березня, що через розвиток українських безпілотних систем жоден російський регіон не захищений від нападу.