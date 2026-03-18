Командування звітує про ураження авіазаводів у двох областях Росії

Сили оборони уразили спроможності авіаційних заводів у двох областях Росії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 18 березня.

Зокрема, 16 березня українські підрозділи завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу «Авіастар» у районі міста Ульяновськ в Ульяновській області. Це підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, що входить до структури «Ростех» і забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 «Руслан».

«За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня. Масштаби завданих збитків уточнюються», – повідомляє Генштаб.

Влада Ульяновської області РФ повідомляла про збиття п’яти дронів над регіоном 16 березня, без постраждалих. Місцевий телеграм-канал «Треш Ульяновськ» писав про тимчасову зупинку роботи заводу «Авіастар» та аеропорту «Ульяновськ-Східний».

Українське командування також повідомило про удар по об’єктах 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області Росії, завданий 17 березня. Завод спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їх комплектуючих.

«Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на територію підприємства. За наявною інформацією, уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410», – заявляє штаб, зазначають, що масштаби збитків уточнюються.

Напередодні телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцеві соцмережі повідомляв про атаку на авіаційний ремонтний завод у Старій Руссі. За їхніми даними, є влучання в перший цех підприємства. Офіційно російська влада про пошкодження не повідомляла. Вранці 17 березня губернатор Новгородської області Олександр Дронов заявив про роботу протиповітряної оборони.





Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Секретар Ради безпеки Росії й колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 17 березня, що через розвиток українських безпілотних систем жоден російський регіон не захищений від нападу.