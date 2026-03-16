Понад 100 дронів атакували Москву протягом вихідних

Столицю Росії, Москву від вечора п’ятниці атакували щонайменше 139 безпілотників, свідчать дані, наведені мером Сергієм Собяніним.

Дрони, за його словами, були збиті, а на місці падіння уламків працювали екстрені служби. Про руйнування чи постраждалих Собянін не повідомляв.

Російське державне агентство ТАСС із посиланням на джерело в Міністерстві оборони РФ повідомило, що за ніч проти 16 березня нібито збили щонайменше 145 дронів, у тому числі 53 – над Московською областю.

Головні аеропорти Москви запроваджували обмеження на польоти під час атаки, повідомляли в «Росавіації».

Українські військові атаку поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на окупованих територіях України і на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.