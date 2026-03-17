Шойгу: жоден регіон РФ не може почуватися в безпеці через українські дрони

Секретар Ради безпеки Росії й колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 17 березня, що через розвиток українських безпілотних систем жоден російський регіон не захищений від нападу. Як повідомляють російські державні ЗМІ, Шойгу сказав про це на виїзній нараді в Уральському федеральному окрузі.

«Динаміка розвитку засобів ураження, насамперед безпілотних систем, витонченість методів їх застосування – такі, що жоден регіон Росії не може почуватися в безпеці», – сказав Шойгу.

За його словами, на сьогоднішній день першочерговими цілями українських сил «є об’єкти військового призначення, транспорту й паливно-енергетичного комплексу» Росії.

Шойгу також заявив, що минулого року майже в чотири рази зросла кількість здійснених Україною повітряних атак на об’єкти в різних російських регіонах. За його словами, у 2025 році було понад 23 тисяч атак, у 2024-му – 6,2 тисячі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».