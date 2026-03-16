«Ланцет» із ШІ чи спецоперація. Який російський дрон упав сьогодні на Майдані у Києві?

Біля стели на Майдані незалежності у Києві впав російський дрон. Defense Express та кореспонденти деяких видань заявили, що це був російський ударний безпілотник «Ланцет» (або його нова версія). Натомість, радник міністра оборони, експерт з БПЛА Сергій Бескрестнов (Флеш) наголосив, що «Ланцети» до Києва долетіти не можуть і висунув іншу версію. Яку?

Радіо Свобода зібрало подробиці.

16 березня 2026 року вранці (тривога тривала з 08:25 до 09:57), якраз коли люди поспішають на роботу, російська армія здійснила повітряну атаку на Київ.

У столиці падіння уламків збитих російських дронів сталося у трьох районах: Шевченківському , Солом'янському та Святошинському.

Ранкову повітряну атаку російської армії по Україні у ЗСУ назвали «нетиповою». Керівник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що супротивник використав «мікс» із ударних та розвідувальних дронів. Метою було не лише ураження об'єктів, а й розвідка позицій ППО у світлу пору доби.

По всій Україні було виявлено 211 БпЛА (типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інших невстановлених моделей).

Силами та засобами ППО ЗСУ збили або придушили засобами РЕБ 194 дрони . Це забезпечило ефективність захисту на рівні 91,9% .

Для відбиття атаки залучалися авіація, зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Що впало поруч зі стелою на Майдані незалежності?

Вранці уламки російського дрона впали всього за метр від монумента Незалежності (стели) поблизу ТЦ «GLOBUS» на Майдані у Києві.

Монумент не був пошкоджений.

На місці падіння виникло незначне задимлення та горіння, яке оперативно ліквідували. Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що постраждалих немає.

За даними військового порталу Defense Express та кореспондентів з місця подій, це нібито був російський ударний безпілотник «Ланцет» (або його нова версія). Принаймні, так висновки зробили з огляду Х-подібну форму крил та гвинт.

Однак, на уламках помітили нетипове маркування у вигляді кольорових кругів. Такі позначки раніше фіксувалися на російських дронах серії V2U, що використовуються для координації «ройового» руху БпЛА. Експерти припускають, що це була нова модифікація з вбудованим штучним інтелектом, здатна самостійно ідентифікувати цілі.

«З великою долею ймовірності у цьому дроні-камікадзе «Ланцет» був використаний штучний інтелект. Він був налаштований на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв'язку з оператором. На це вказує дуже незвичне маркування у вигляді кольорових кругів», – написали експерти Defense Express.

Поява «Ланцета» в самому центрі Києва є нетиповою, оскільки раніше ці дрони вважалися засобами фронтового радіуса дії. Це може свідчити про суттєву модернізацію їхньої дальності або запуск з диверсійних позицій ближче до столиці.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що використання таких технологій (ШІ в дронах) є черговим етапом тестування ворогом нових методів атак на українські міста.

Натомість, відомий фахівець у галузі радіотехнологій, який спеціалізується на засобах РЕБ (радіоелектронної боротьби), РЕР (радіоелектронної розвідки) та безпілотних системах, Сергій Бескрестнов (Флеш) на своїй сторінці у фейсбуці написав, що це не міг бути «Ланцет». Він припускає, що уламки фрагменти «Ланцета» могли навмисно скинути з «Шахедів» для інформаційної спеціальної операції.

«Жодні «Ланцети» не можуть долетіти до Києва. Це електричні ударні БПЛА з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей. Ці БПЛА фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління.

Я вважаю що ймовірно уламки або фрагменти були навмисно скинуті з «Шахедів» як частина інформаційної спеціальної операції ворога.

Мені дуже шкода, що одне видання вирішило підіграти ворогу й хайпанути на цій темі, опублкував службовi фотографії поліції з місця виявлення уламків.

Ми продовжуємо збирати інформацію для аналізу подій. Вивчаємо радіосигнали, вiдео з камер, дані РЛС, фотографії з дронів-перехоплювачів. Поки що робить якісь висновки зарано».

«Ланцет» – це російський баражуючий боєприпас, головною особливістю якого є подвійне Х-подібне оперення, що забезпечує апарату високу маневровість під час пікірування на ціль.

Офіційні джерела та військові аналітики (зокрема Defense Express) характеризують його як «дрон-камікадзе», що оснащений оптико-електронними системами для самостійного пошуку та наведення на об’єкти.

Останні модифікації, помічені на фронті та під час атак на міста, отримали суттєве оновлення програмного забезпечення: інтеграцію штучного інтелекту для автоматичного розпізнавання типів цілей (наприклад, систем ППО чи техніки) та здатність працювати у складі «рою».

Хоча базова версія має радіус дії до 40–70 км, використання нових типів двигунів та ШІ-навігації, за оцінками експертів, дозволяє ворогу експериментувати з дальністю польоту та автономністю апарату, що робить його вкрай небезпечним інструментом для прицільних ударів.