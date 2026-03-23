Українські військові підтвердили ураження «ключового експортного хабу» російської нафти на Балтиці

Уночі 23 березня безпілотники її Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони (СБС, ССО, ГУР та ДПСУ) атакували нафтовий термінал порту Приморськ у Ленінградській області, повідомило джерело Радіо Свобода в СБУ.

«Це найбільший нафтовий порт РФ на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через «тіньовий флот». Лише у 2025 році через нього перевалили понад 46,6 мільйона тонн нафти.

Після атаки на території нафтотерміналу почалася пожежа. Палають резервуари з нафтою та нафтопродуктами. Влучання та займання підтвердила місцева влада, яка наразі проводить евакуацію персоналу», – наголосили у спецслужбі.

У СБУ заявили, що такі атаки скорочують надходження коштів, які « йдуть на війну проти України», і «спецоперації триватимуть доти, поки Росія не припинить агресію проти нашої держави».

Раніше атаку на «ємності з нафтопродуктами» в порту Приморськ у Ленінградській області РФ підтвердив губернатор регіону Олександр Дрозденко. За його словами, «в гасінні задіяно понад 50 одиниць техніки».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Секретар Ради безпеки Росії й колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 17 березня, що через розвиток українських безпілотних систем жоден російський регіон не захищений від нападу.