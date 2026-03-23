У Ленінградській області РФ після атаки дронів гасять ємності з нафтопродуктами – влада

У порту Приморськ у Ленінградській області РФ після дроновї атаки триває гасіння ємностей із нафтопродуктами, повідомив губернатор Олександр Дрозденко.

«У гасінні задіяно понад 50 одиниць техніки», – вказав російський чиновник.

Після 10-ї ранку за Києвом він повідомив про відбій повітряної небезпеки в Ленінградській області. За словами Дрозденка, під час відбиття атаки знищено понад 70 повітряних цілей, жертв немає.

«У районах області сьогодні працюють пошукові групи рятувальників для виявлення уламків безпілотників», – повідомив губернатор.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Секретар Ради безпеки Росії й колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 17 березня, що через розвиток українських безпілотних систем жоден російський регіон не захищений від нападу.