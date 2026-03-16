У Краснодарському краї РФ після атаки безпілотників загорілась нафтобаза

У промисловій зоні міста Лабінськ після атаки безпілотників загорілася нафтобаза, повідомив 16 березня оперативний штаб Краснодарського краю Росії.

Відео пожежі опублікували українські моніторингові телеграм-канали Supernova+ й Exilenova+.

Російський телеграм-канал Astra проаналізував кадри, що з’явилися в мережі, і підтвердив, що атакована нафтобаза «Югнафтопродукт», розташована на півночі міста.

За попередніми даними влади РФ, ніхто не постраждав.

Українські військові ситуацію поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».