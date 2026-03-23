У ГУР оцінили ймовірність оголошення загальної мобілізації в Росії і темпи поповнення армії

У Росії наразі не спостерігається підготовки до повноцінної загальної мобілізації, бо армія поповнюється за рахунок контрактників, заявив в інтерв’ю Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

«За даними Головного управління розвідки, підготовки до справжньої мобілізації ми поки що не бачимо», – зазначив він.

За словами Черняка, російська влада «активно» стимулює підписання контрактів фінансовими виплатами, які відрізняються залежно від регіону. У деяких випадках місцева влада навіть конкурує між собою.

«Губернатори якихось певних регіонів, один перед одним хваляться, хто може заплатити більше, хто може дати більше призовнику», – пояснив представник ГУР.

Водночас, за оцінками української розвідки, щомісячні втрати армії РФ становлять приблизно 30-40 тисяч осіб – на рівні з кількістю новобранців.

«30-40 тисяч вони набирають і 30-40 тисяч вони втрачають щомісяця. Тобто в них є поки що якийсь паритет», – зазначив Черняк.

За його словами, такий баланс дозволяє Росії продовжувати війну без необхідності оголошення загальної мобілізації, хоча «якихось проривів глобальних, стратегічних зробити не можуть».

Водночас у ГУР не бачать передумов для зменшення мобілізаційного ресурсу РФ у найближчій перспективі.

«Тобто сказати, що щось зміниться і мобілізаційний ресурс буде ставати меншим, чи люди будуть переставати йти до збройних сил, знаючи політику Росії, знаючи психологію росіян, ми, на жаль, не можемо цього стверджувати. Тому що вони будуть створювати, влада буде створювати такі умови, щоб людям все одно не залишалося нічого, крім як піти і підписати контракт», – підсумував Черняк.