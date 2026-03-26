Рютте прокоментував слова Зеленського про умови, які висувають США для надання гарантій безпеки

Всі союзники НАТО й насамперед Україна хочуть завершення війни, але будь-які рішення щодо власних територій ухвалювати передусім Києву, заявив генсекретар Альянсу Марк Рютте. Він сказав про це, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про те, що США поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

«Україна також хоче, щоб ця війна закінчилася, але це має бути тривалий мир. А це означає, що після завершення війни ми маємо забезпечити, щоб Україна була суверенною і захищеною», – зазначив Рютте.

Ключовими, «життєво важливими» в цьому є гарантії безпеки Україні, наголосив чільний посадовець.

«Саме тому було настільки важливо, що в Парижі в січні Сполучені Штати та коаліція погодилися щодо гарантій безпеки. Адже це запобігає тому, щоб Володимир Володимирович Путін коли-небудь знову атакував Україну після тривалого припинення вогню або, що ще краще, повноцінної мирної угоди. І, звісно, коли йдеться про територію, будь-які рішення щодо території – це виключно рішення України», – резюмував Рютте.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

За його словами, виведення військ поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи, оскільки це спричинить передачу Росії добре укріплених оборонних позицій регіону. «Я дуже хотів би, щоб американська сторона зрозуміла, що східна частина нашої країни є частиною наших гарантій безпеки», – сказав Зеленський.

Український президент також зазначив, що США наразі зосереджені на конфлікті з Іраном. «Близький Схід, безумовно, впливає на президента Трампа, і я думаю, що і на його подальші кроки. На жаль, на мій погляд, президент Трамп, як і раніше, обирає стратегію посилення тиску на українську сторону», – сказав Зеленський.

Білий дім слів українського президента поки що не коментував.

Тим часом, спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

У січні український президент заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а компроміси мають бути обопільними. Він також додав, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання. Володимир Зеленський неодноразово говорив, що не передасть підконтрольні Україні території під контроль Росії.

У грудні він заявляв, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму». Помічник Путіна Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Читайте також: Росія вимагає віддати Донбас без бою. Що на це відповідають на передовій?

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW. За словами аналітиків, російські чиновники сигналізують, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.

Читайте також: В ОВА повідомили, який відсоток територій Донеччини перебуває під російською окупацією