Зеленський: США назвали вихід із Донбасу умовою гарантій безпеки. У Путіна відреагували

Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня.

За його словами, виведення військ поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи, оскільки це спричинить передачу Росії добре укріплених оборонних позицій регіону.

«Я дуже хотів би, щоб американська сторона зрозуміла, що східна частина нашої країни є частиною наших гарантій безпеки», – сказав він.

Український президент також зазначив, що США наразі зосереджені на конфлікті з Іраном. «Близький Схід, безумовно, впливає на президента Трампа, і я думаю, що і на його подальші кроки. На жаль, на мій погляд, президент Трамп, як і раніше, обирає стратегію посилення тиску на українську сторону», – сказав Зеленський.

Білий дім це поки що не коментував.

Тим часом, спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу».

Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

У січні український президент заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а компроміси мають бути обопільними. Він також додав, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський у грудні заявляв, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму». Помічник Путіна Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Президент США Дональд Трамп раніше цього місяця заявив в інтерв’ю NBC News, що укладенню мирної угоди заважає позиція українського президента Володимира Зеленського. «Я здивований, що Зеленський не хоче укласти угоду. Скажіть Зеленському укласти угоду, тому що Путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато важче домовитися», – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що США мають чинити більше тиску на Росію, а не на нього. «Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці справді хочуть закінчити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але необхідно чинити більше тиску на Росію, а не на мене», – заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW. За словами аналітиків, російські чиновники сигналізують, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.

