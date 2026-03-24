«Такий собі бліцкриг 2022 року»: в 3-му АК розповіли про «дивний наступ» армії РФ

На Лимансько-Борівській ділянці фронту (стик Донецької та Харківської областей) армія РФ пішла на прорив одночасно з семи різних напрямків – і з масовим залученням бронетехніки, повідомив Третій армійський корпус у соцмережах. Агресор кинув у штурм 28 БТР, БМП та танків, зазначили у корпусі.

Навіщо агресор вивів із резервів дефіцитні модифікації танків 70–80-х років?

Чи був цей штурм частиною стратегічного задуму?

І про що свідчить залучення армією РФ бронетехніки для штурмів?

Про це Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) запитали у речника Третього армійського корпусу Олександра Бородіна.

– Ми переглянули зведення за багато років: здається, цей штурм на Лимансько-Борівській ділянці фронту – це рекорд з кількості бронетехніки з 2024 року. За весь 2025 рік не було таких атак, коли агресор використовував 28 одиниць броні. Що відбувається?

– Мені важко сказати стратегічно про всю лінію фронту. Але для нас це був перший такий штурм за понад рік. Тому що вони (російські військові – ред.) здебільшого проявляли тактику інфільтрації, і мені здавалося, що вони продовжать її. Але спробували так. Результат ми бачимо.

За даними Третього армійського корпусу, о 5:30 ранку 19 березня агресор пішов уперед одночасно на семи напрямках Лимансько-Борівської ділянки фронту ( в 3-му АК його назвали напрямком, однак у зведеннях Генштабу ЗСУ такого напрямку немає, тому Донбас Реалії називають його ділянкою або відтинком фронту – ред.) силами 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ. На штурм Росія кинула, крім 28 одиниць «броні», понад пів тисячі піхотинців та понад сотню мотоциклів, багі та квадроциклів.



Бійці «трійки», як зазначили в корпусі, знищили: 405 солдатів – 288 убитими, решту – пораненими, а також 84 одиниці мототехніки, 11 БМП і БТР, 3 танки, ТОС «Сонцепьок», п’ять гармат і понад 160 БпЛА.



«Армії Росії не вдалося захопити ані населених пунктів, ані позицій», – наголосили в 3-му АК.

– Опишіть, будь ласка, цей бій. Я так розумію, він почався на світанку, коли з'явилися перші промені сонця, і закінчився близько 11-ї ранку – чотири години безперервного бою.

– Так, але, в принципі, основний етап бою був три години. Це був повноцінний механізований наступ приблизно з семи напрямків, в якому була важка техніка: танки, БТРи бронетранспортери, БМП бойові машини піхоти. На кадрах видно, що вони були підготовлені протидроновим захистом. Причому непогано – це напівзаводська підготовка техніки до штурмових дій. Тобто, готували вони її довго.

Щодо злагодженої піхоти – хоча, знову ж таки, важко було оцінити її злагодженість, тому що вона не змогла допрацювати нормально, але з точки зору нападу – він схожий на 2022 рік в якомусь сенсі.

Це так звана спроба бліцкригу: швидко прорвати позиції, зайти в тили і таким чином зруйнувати нашу лінію оборони . Але зараз з сучасними технологіями, сучасним підходом воно так не працює.

– Яку роль грали багі, квадроцикли, мотоцикли? Яку роль «броня»? Яку піхота? Ви можете описати, як піхотинці побудували свою тактику? Попереду, мабуть, їхали мотоцикли чи ні? Який вигляд все це мало?

– Сенс завжди один і той самий. Він полягає у тому, щоб максимально швидко пройти «кілзону» зону ураження, особливо «сіряк» «сіра зона». Раніше вони іноді використовували навіть самокати, коли піхота наступала. Різні електромотоцикли, багі – це стандартна історія. Але конкретно зараз – це була повністю механізована рота.

Такий собі бліцкриг 2022 року

Сенс полягав у тому, щоб під прикриттям артилерії, безпілотних компонентів і роботи танків піхота могла увірватися максимально швидко. Такий собі бліцкриг 2022 року: увірватися максимально швидко на наші передові позиції, там закріпитися, щоб ми не могли або нам було складно працювати по їхньому особовому складу.

Тому що поки вони перебувають в «сіряку», в цій «кілзоні», де немає позицій, по них можна відпрацьовувати по факту всім, що в нас є. Якби вони доходили до наших позицій і вступали в ближні бої з нашою піхотою, то, ясна річ, сили та засоби (для роботи по піхоті противника – ред.), які в нас є, значно зменшилися б.

Це було б ризиковано для наших хлопців, тому в них була шалена швидкість. Але тут треба розуміти, чому так трапляється, чому вони (російські військові – ред.) так швидко знищені.

Ця «кілзона» дуже довга, і ми можемо вражати [їх] тривалий час. Тобто поки вони їдуть, – навіть враховуючи багі, навіть те, що вони максимально оперативно розвернули бойові порядки і все таке інше, – все одно ми достатньо далеко бачимо [їх], достатньо далеко вражаємо. І фактично все, що залишилося, вони втратили.

Хоча це дивний наступ, тому що людей вони не шкодують, але техніку досить серйозно бережуть. Зараз вони витратили, з точки зору свого розуміння і цінностей, досить вагомий ресурс в нікуди. Тому цікаве питання, чому вони це зробили.

– У вас є якісь версії?

– Це суб'єктивна версія, безумовно, тут потрібен стратегічний рівень [розуміння], але за останні два місяці збільшилася кількість інфільтрацій з пропагандистською метою. Що я маю на увазі? Коли вони вмирають тільки за те, щоб поставити російський стяг і щоб «мавік» зняв їх, а потім вони сказали, що там щось захопили.

Вони навіть не вступають в бої, не встигають. Їхня єдина мета – це поставити цей стяг. І я думаю, що, можливо, вони таким чином (цим масованим бронештурмом – ред.) хотіли добитися цього.

Можливо, у них є всередині якась звітність між командуванням, є верховне командування. Бо було багато інформації з їхнього боку, їхніх «воєнкорів», їхніх ЗМІ, навіть казав колись і міністр оборони [РФ] про захоплення певних населених пунктів в зоні нашої відповідальності. А це неправда.

Я думаю, що, можливо, у них є якийсь тиск з боку різного рівня начальства, мовляв, а де, власне, результат. Якщо це так, тоді це більше спроба піти ва-банк. Але я можу помилятись, тому що це може бути й якийсь більший стратегічний задум по всій лінії фронту, а це лише його частина. Який буде фінал – тут важко сказати. Але конкретно зараз, на тактичному рівні, вони програли.

– Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважував, що було загострення з 17 до 20 березня по всій лінії фронту. Лиманський напрямок не в лідерах за кількістю штурмів, на відміну від Покровського та Олександрівського напрямів, – там їх було більше. За ці чотири дні штурмів Росія, за словами Сирського, втратила понад 6090 військовослужбовців. Тобто тиск по всій лінії фронту. Теж були і «броня», і мототехніка.

Ось ця цінна для російської армії техніка, як вона була захищена цього разу? Ви сказали, що там вже був заводський захист. Що там було? Що вони придумали? Щось оригінальне було?

– Коли кажу заводський, я не можу це стверджувати. Просто раніше часто було видно, наприклад, що є розрахунок танка, і особовий склад за допомогою своїх колег щось на нього приварював. Умовний «мангал».

Під словом «заводський» я маю на увазі, що відчувається, що є інженерні сили, які за якимось кресленнями роблять [захист] прямо там. Це просто видно візуально. І це до того, що ця техніка проходила певну підготовку. Тобто вони явно планували штурми, вони це готували не один тиждень, можливо, не один місяць. Це більше про цей показник.

Бо часто буває, коли вони стоять в обороні, можна побачити ті ж самі танки, але відчувається, що це (захист – ред.) особовий склад робив. А тут більше поставлено на потік.

Був момент, коли вони (армія РФ – ред.) застосовували техніку досить ранніх радянських часів, навіть 65 років. Зараз це плюс-мінус вже пізній етап радянських часів, тобто це зразки і модифікації 70–80 років – ті, які вони дуже не люблять втрачати, тому що в них не так багато цієї техніки.

Тому, думаю, тактично, оперативно і стратегічно у них різні цілі стоять. У тактичному плані це дуже дивне рішення, враховуючи всі ці моменти.

– Лимансько-Борівський відтинок фронту – це понад 100 кілометрів, на яких російські війська намагалися прорватися. Куди вони хотіли пробитися?

– З самого початку, мені здається, вони хотіли розвалити лінію оборони корпусу і, можливо, тут теж була пропагандистська ціль. Чому? Тому що ці сім напрямків [наступу армії РФ] не були націлені конкретно на один населений пункт.

Знову ж таки, я кажу за свою лінію фронту, тут треба дивитись, можливо, ширше. Але тут штурм був націлений по всій лінії, яку утримує корпус . Не обов'язково, щоб він був тільки на Борову або на Лиман.

Можливо, якщо вони думали, що у них буде спроможність завалити оборону, і якби вони в теорії змогли зробити таку річ, то медійно теж, напевно, була така мета, бо це Третій армійський корпус, він на слуху.

Якщо ж ми говоримо про удар, концентрований на якомусь конкретному населеному пункті, – це одна справа. А так, в принципі, вони йшли більш-менш розлого.

Хоча, ясна річ, що для них [тут стоїть] оперативне завдання, і воно дуже старе – це річка Оскіл. Зрозуміло, що вони по ній працюють. Лиман – Борова – це логістика, і мета її перерізання – це зверху (з півночі – ред.) заходити і «закривати» Донбас, Слов’янсько-Краматорську агломерацію. Вхід до Ізюма – це дійсно ключ від Слов'янська та Краматорська, тому що це наша логістика, і це фактично напівоточення. Тому оперативно у них була така мета.

Тактично – схоже, скоріше, це була спроба піти по семи напрямках одразу по всій лінії корпусу.

– Нагадаю, що Лиман – це північні ворота в Слов’янсько-Краматорську агломерацію. Олександре, а можливий там механізований штурм? Чи там рельєф більш піхотний: ліси, ріки, немає полів, як, мабуть, на схід від Осколу?

– Можливо, тому що тут питання погоди. Зараз вони ж використовували ще погоду. Тому, в принципі, можливо. Питання просто в тому, яка буде тактика і наскільки вона буде синхронізована з тим розвитком безпілотних компонентів, який є зараз. Бо війна змінилась. І так, як раніше в 2022 році, працювати вже майже неможливо.

Тому, на жаль, треба стверджувати, що, напевно, так, [штурм можливий]. Я думаю, навряд чи в них сили були тільки на один [штурм]. Втім, ми в цьому плані готуємося, подивимося.

Минулого разу, коли вони наступали, було видно, що вони готуються, тому що вони розміновували ділянки, робили понтонні переправи – тобто була повноцінна підготовка до штурмових дій. Далі подивимося. Але в теорії [штурм] можливий, питання просто в тому, яку кількість вони будуть залучати. Можливо, буде більше багі, легкої броні і більше піхотної складової, ніж важких БМП, БТР або танків.

Це чергове свідчення, що Росія повертається до майже відсутньої протягом щонайменше двох років практики механізованих штурмів, – понад те, масштабних механізованих штурмів. Час від часу армія РФ кидає в атаки бронетехніку, але це вкрай рідкісні випадки: агресор береже дефіцитну техніку, якій в умовах засилля дронів загрожує швидке знищення українськими силами. Проте у березні українські підрозділи почали повідомляти, що противник відновив бронештурми, зокрема, кілька таких атак зафіксували під Костянтинівкою та поблизу Покровська.



Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, оприлюдненому в ніч проти 21 березня, зазначив, що російські війська все частіше здійснюють механізовані атаки на передовій, ймовірно, в рамках «посиленої підготовки» до весняно-літнього наступу 2026 року.



ISW каже, що спостерігає збільшення кількості російських механізованих атак на різних ділянках фронту з 17 березня. Аналітики вказують, що ці й інші ознаки свідчать про те, що наземна фаза весняно-літньої наступальної кампанії РФ «наближається, якщо вона ще не розпочалася».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук. Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info. Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.