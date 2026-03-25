«Поставив хрест». Армія РФ в глухому куті на старті великого наступу?

Вранці 25 березня Генштаб повідомив про 191 штурм армії РФ на фронті – напруга на фронті зростає. У лідерах традиційно – Покровський та Гуляйпільський напрямки, там було зафіксовано 39 та 22 атаки відповідно. До них приєднався й Костянтинівський напрямок, де відомство нарахувало 39 бойових зіткнень.

Проєкт DeepState повідомив увечері 24 березня про нові території, захоплені агресором на другорядному фронті – поблизу Амбарного в Харківській області.

Однак, загалом просування російської армії мінімальні. Повністю провалилися останні великі механізовані штурми армії Росії на Гришине (на північному заході від Покровська) та Борову (між Лиманом та Куп'янськом) – за повідомленням українських захисників, агресор не мав успіху, незважаючи на залучення десятків одиниць «броні» та сотень мотоциклів і багі.

«За останні 2 роки сторони перейшли до тактики дій малими групами, пояснюючи це, насамперед, міркуваннями скритності. З одного боку, це правильно для розосередження живої сили та мінімізації втрат. З іншого боку, малий формат поставив хрест на тому, чого так чекають від військ нагорі та в ЗМІ – масштабних наступальних дій і розгрому ворога», – написав один із Z-військових кореспондентів, констатуючи тупикову ситуацію на фронті.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, оприлюдненому в ніч проти 21 березня, зазначив, що російські війська все частіше здійснюють механізовані атаки на передовій, ймовірно, в рамках «посиленої підготовки» до весняно-літнього наступу 2026 року.



ISW каже, що спостерігає збільшення кількості російських механізованих атак на різних ділянках фронту з 17 березня. Аналітики вказують, що ці й інші ознаки свідчать про те, що наземна фаза весняно-літньої наступальної кампанії РФ «наближається, якщо вона ще не розпочалася».