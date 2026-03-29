Повітряні сили: Росія атакувала Україну «Кинджалом» і 442 дронами

У ніч проти 29 березня армія РФ атакувала територію України аеробалістичною ракетою «Кинджал» та 442 ударними дронами з семи напрямків, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, «Кинджал» Росія запускала з Рязанської області, а ударні дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – окупований Крим.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 380 російських дронів.

Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.