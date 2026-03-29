Сили РФ вдарили по об’єкту енергетики на Одещині, є перебої зі світлом – влада

На Одещині сили РФ атакували цивільну інфраструктуру та об’єкт енергетики, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Цієї ночі ворог знову завдав підступних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини. Пошкоджений обʼєкт енергетики. Один із дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Також є пошкодження на території дачного кооперативу», – поінформував Кіпер.

За даними голови ОВА, пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Через атаку в низці населених пунктів є перебої з електропостачанням.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.