Калашник: через удари дронами по Київщині пошкоджені підприємства і будинок

У ніч проти 29 березня і вранці сили РФ атакували Київщину дронами, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

«Наше небо тримають сили ППО. Є збиті цілі. Лише цієї ночі захисники в межах проєкту «Чисте небо» перехопили майже три десятки ворожих дронів. А загалом за час роботи проєкту – вже майже 3000 уражених цілей», – зазначив голова ОВА Микола Калашник.

За даними місцевого чиновника, зафіксовані наступні наслідки атаки РФ:

У Бориспільському районі пошкоджено господарську інфраструктуру одного з агропідприємств.

У Білоцерківському районі – виробничі приміщення підприємства, скління квартири багатоповерхового будинку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.