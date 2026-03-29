Росія четвертий день поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу», є пошкодження

Росія четвртий день поспіль атакує ударними дронами виробничі об’єкти групи «Нафтогаз» у Сумській області, повідомила пресслужба компанї.

За даними відомства, під час атака РФ зафіксовані «суттєві пошкодження», виникла пожежа.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Завдяки злагодженим діям працівників Нафтогазу та підрозділів ДСНС, пожежу вдалося оперативно ліквідувати», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Раніше голова правління НАК «Нафтогаз» повідомив, що об’єкт, який забезпечує видобуток газу на Полтавщині, зупинив роботу після російських атак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.