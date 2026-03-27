Об’єкт «Нафтогазу» на Полтавщині зупинив роботу після атак РФ – Корецький

Об’єкт «Нафтогазу», який забезпечує видобуток газу на Полтавщині, зупинив роботу після російських атак, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Росіяни не припиняють атаки на нафтогазову інфраструктуру. Впродовж вчорашнього дня та цієї ночі вони били по об’єкту «Група «Нафтогаз», який забезпечує видобуток газу на Полтавщині. Внаслідок атаки виникла пожежа. Обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, роботу об’єкта зупинено», – написав він у фейсбуці 27 березня.

За словами Корецького, лише від початку цього року російські війська близько 40 разів атакували інфраструктуру «Нафтогазу».

Раніше сьогодні в Полтавській ОВА повідомили, що понад п’ять тисяч абонентів залишилися без газу внаслідок російського удару по одному з промислових підприємств у Полтавському районі.

Компанія «Нафтогаз» регулярно повідомляє про ураження своїх об’єктів російськими атаками. Раніше в компанії повідомляли, що протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 400 ударів по інфраструктурі «Нафтогазу», зокрема в 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом, розповіли в компанії. У групі додали, що атаки спричинили втрати власного видобутку, через що вона мусила імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону.