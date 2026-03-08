«Нафтогаз»: Росія другу добу поспіль масовано атакує дронами газовидобуток на Полтавщині

Російські військові вже другу добу поспіль масовано атакують дронами газовидобуток «Нафтогазу» у Полтавській області, йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

У компанії поінформували, що через обстріли роботу низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинено. Також зафіксовано пошкодження та втрати, але обійшлося без постраждалих.

«Фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Триває оцінка пошкоджень», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Компанія регулярно повідомляє про ураження своїх об’єктів російськими атаками. 12 лютого повідомив голова правління «Нафтогаз» Сергій Корецький повідомив про чергові російські обстріли Херсонської ТЕЦ.