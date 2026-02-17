«Нафтогаз» зафіксував 229 російських ударів за минулий рік

Протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала 401 удар по інфраструктурі «Групи Нафтогаз», повідомляє компанія 17 лютого.

«Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом. Найважчим став жовтень 2025 року. Упродовж місяця по інфраструктурі групи було завдано 25 комбінованих атак», – підсумувала пресслужба.

За даними «Нафтогазу», російська армія застосувала понад 1 700 засобів ураження (ракет, дронів, артилерії) по об’єктах компанії, з них 1 399 – торік.

Група називає 2025 рік безпрецедентним за масштабами атак на свою інфраструктуру.

«Інтенсивність обстрілів була вищою, ніж у попередні роки війни. Попри це, ми забезпечуємо країну газом та підтримуємо стійкість енергосистеми. Дякую всім, хто щодня працює для того, щоб у домівках українців попри терористичні атаки були газ і тепло», – прокоментував голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

У групі додають, що атаки спричинили втрати власного видобутку, через що вона мусить імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Компанія регулярно повідомляє про ураження своїх об’єктів російськими атаками. 12 лютого повідомив голова правління «Нафтогаз» Сергій Корецький повідомив про чергові російські обстріли Херсонської ТЕЦ.