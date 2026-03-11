Війська РФ два дні поспіль атакують нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України – «Нафтогаз»

Російські військові два дні поспіль атакують безпілотниками нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

«Зафіксовано пошкодження й руйнування на одній із перекачувальних станцій. На щастя, люди живі. Це – далеко не перша атака на різні ділянки нашої інфраструктури. З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу «Дружба» в місті Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна – унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи», – написав він у фейсбуці 11 березня.

За словами Корецького, підрозділи ДСНС і фахівці компанії займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

Компанія «Нафтогаз» регулярно повідомляє про ураження своїх об’єктів російськими атаками.

Корецький зазначив, що від початку цього року російські сили здійснили понад 30 атак на об’єкти інфраструктури «Групи Нафтогаз». Раніше в компанії повідомляли, що протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 400 ударів по інфраструктурі «Нафтогазу», зокрема в 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом, розповіли в компанії. У групі додали що атаки спричинили втрати власного видобутку, через що вона мусила імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону.