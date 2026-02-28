Війська РФ вдарили по газовидобувному об’єкту, є «серйозні пошкодження» – «Нафтогаз»

Російські військові вночі вдарили по газовидобувному об’єкту на Харківщині, повідомив 28 лютого голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Є серйозні пошкодження обладнання, сталася розгерметизація. Колеги на місці локалізували ситуацію максимально оперативно і професійно… Зараз на місці перебувають підрозділи ДСНС України і наші аварійні бригади», – написав Корецький у фейсбуці.

Раніше цього місяця голова компанії повідомляв, що лише з початку року РФ понад 20 разів атакувала об’єкти «Нафтогазу». Протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала 401 удар по інфраструктурі «Групи Нафтогаз», зокрема в 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом, розповіли в компанії. «Найважчим став жовтень 2025 року. Упродовж місяця по інфраструктурі групи було завдано 25 комбінованих атак», – зазначили у пресслужбі«Нафтогазу».

У групі додали що атаки спричинили втрати власного видобутку, через що вона мусила імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону.

