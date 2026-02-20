Армія РФ атакувала об’єкти «Нафтогазу», виникла пожежа – голова компанії

Російські війська дронами атакували нафтогазову інфраструктуру Групи «Нафтогаз» у Полтавській області, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

«Внаслідок атаки зафіксовано руйнування, на обʼєкті триває пожежа. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС України. Це – черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі», – написав Корецький у соцмережах, додавши, що лише з початку року РФ понад 20 разів атакувала об’єкти Групи «Нафтогаз».

Днями в компанії повідомили, що протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала 401 удар по інфраструктурі «Групи Нафтогаз», зокрема в 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом.

«Найважчим став жовтень 2025 року. Упродовж місяця по інфраструктурі групи було завдано 25 комбінованих атак», – зазначили у пресслужбі.

У групі додали що атаки спричинили втрати власного видобутку, через що вона мусить імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Компанія регулярно повідомляє про ураження своїх об’єктів російськими атаками. 12 лютого повідомив голова правління «Нафтогаз» Сергій Корецький повідомив про чергові російські обстріли Херсонської ТЕЦ.

