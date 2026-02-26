Україна вперше імпортує американський газ через порт Клайпеди – «Нафтогаз»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уперше імпортує американський скраплений природний газ (СПГ, LNG) через термінал у литовському порту Клайпеда, повідомив 26 лютого голова правління компанії Сергій Корецький.

Обсяг поставки становить 90 мільйонів кубометрів, постачання відбувається в партнерстві з литовським державним енергетичним холдингом Ignitis Group. «Нафтогаз» самостійно доставить паливо в Україну протягом лютого-березня.

За словами голови правління «Нафтогазу», українська компанія систематично працює над диверсифікацією постачання, розширюючи як джерела, так і маршрути імпорту.

«Це необхідно для підвищення надійності та безперебійності газопостачання наших споживачів, особливо в умовах постійних російських атак на об’єкти газової та енергетичної інфраструктури», – вказав посадовець.

Раніше в лютому компанія «Нафтогаз» заявила, що вперше імпортувала американський скраплений природний газ через термінал Deutsche ReGas у Німеччині. Після регазифікації в Німеччині «Нафтогаз» планує доставити газ через Польщу до України.

На початку лютого було узгоджено першу поставку американського СПГ до України через «Вертикальний коридор».

У листопаді минулого року українська «Група Нафтогаз» домовилася з Atlantic See LNG Trade спільно розвивати постачання СПГ американського походження до Європи та України через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор.

Україна стикається з найгіршою енергетичною кризою воєнного часу, оскільки її енергетичний сектор руйнується через масовані російські удари.

За даними Світового банку, в енергетичному секторі, який зазнав посилення нападів, з моменту лютого 2025 року спостерігається приблизно 21% збільшення кількості пошкоджених або знищених активів, включаючи інфраструктуру виробництва, передачі та розподілу електроенергії, а також централізоване теплопостачання.