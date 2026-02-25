Свириденко: Норвегія надасть Україні 9 мільярдів доларів допомоги в 2026 році

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з норвезьким колегою Йонасом Гаром Стьоре в Києві 25 лютого й повідомила про черговий пакет допомоги від Осло.

«Норвегія надає Україні $9 мільярдів фінансування на цей рік. Це черговий пакет військової та цивільної допомоги Україні в рамках Nansen Program. Я дякую за це оголошення Премʼєр-міністру Норвегії, яке він зробив під час візиту до Києва», – заявила голова уряду.

Свириденко вказала на те, що Норвегія є найбільшим донором ініціативи PURL, яка «суттєво посилює» українську протиповітряну оборону.

Під час зустрічі сьогодні, за словами прем’єрки, сторони зробили найбільший наголос на енергетичній безпеці:

«Надзвичайно важливою є допомога Норвегії в імпорті газу та внески до Фонду підтримки енергетики та гранти. Норвегія надає обладнання з розподіленої генерації, яке буде працювати на базі обʼєктів Група Нафтогаз. Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund».

Стере наразі не коментував зустріч.

Норвегія 12 лютого оголосила про купівлю «великої кількості» французьких керованих авіабомб у рамках двосторонньої угоди про військову підтримку України.



