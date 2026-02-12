Норвегія оголосила про купівлю «великої кількості» французьких керованих авіабомб для України

Норвегія оголосила про купівлю «великої кількості» французьких керованих авіабомб у рамках двосторонньої угоди про військову підтримку України.

«Україна переживає вже четверту зиму після вторгнення. Країна стикається з величезними військовими, цивільними та гуманітарними потребами внаслідок російських атак. Нова угода між Норвегією та Францією дозволяє нам співпрацювати у наданні можливостей, необхідних Україні», – заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

Як перший крок, Норвегія вносить близько 4,2 мільярда норвезьких крон, а Франція гарантує позику у розмірі близько 3 мільярдів норвезьких крон.

Угода включає купівлю «великої кількості зброї класу «повітря-земля» та можливостей, що забезпечують спостереження та аналіз, повідомило міністерство.



«Зброя класу «повітря-земля» – це гнучкі планувальні бомби, що запускаються з бойових літаків, які зараз експлуатує Україна. Україна вже має позитивний досвід роботи з цією зброєю. Тепер ми гарантуємо, що Україна отримає зброю, яку вона просила», – зазначив міністр оборони Торе Сандвік.

Точний тип зброї не розголошується. Але AFP пише, що опис відповідає бомбі AASM Hammer з додатковим керованим двигуном, виготовленій французькою компанією Safran і вже широко використовується Україною.

У Брюсселі 12 лютого проходило засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).