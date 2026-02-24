У НАТО розмістили обстріляні літери «Воля» з деокупованої Херсонщини

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розмістили слово «Воля» з обстріляних літер із назви села в Херсонській області, яке спочатку було окуповане Росією, а згодом звільнене українськими Збройними силами.

«Вони символізують нашу здатність не лише захищати свою землю, а й повертати її, коли маємо необхідні ресурси», – заявила представниця України в НАТО Альона Гетьманчук на спеціальній церемоній у штаб-квартирі, присвяченій четвертим роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час церемонії заявив, що безпека України напряму пов’язана з безпекою всього євроатлантичного простору і закликав союзників посилити підтримку Києва.

«Вшановуючи тих, кого втрачено, і тих, хто страждає, ми також зберігаємо надію – натхненні чотирма роками незламного опору», – звернувся Рютте до послів НАТО й інших військових, які зібрались у штаб-квартирі.

«Їхня безпека – це наша безпека. Не може бути справжнього миру в Європі без реального миру в Україні», – наголосив він.

За словами Рютте, Альянс «стояв з Україною від самого початку» і продовжить підтримку надалі. Він підкреслив, що Україні необхідна не лише політична солідарність, а й конкретна допомога – військова, фінансова й гуманітарна.

«Обіцянка допомоги не зупиняє війну. Україні потрібні боєприпаси сьогодні і щодня – допоки не припиниться кровопролиття», – зазначив генсек.

Він наголосив, що, попри заяви Кремля, Росія не досягла своїх стратегічних цілей на полі бою, а президент РФ має довести серйозність намірів щодо миру.

Рютте також підкреслив, що після завершення бойових дій мир має бути забезпечений сильними українськими збройними силами і дієвими гарантіями безпеки з боку партнерів, зокрема США.

«Український народ заслуговує на справедливий і тривалий мир», – заявив він.

24 лютого 2022 року російські війська атакували територію України на всій протяжності українсько-російського кордону, а також із раніше окупованих Криму та частини Донецької й Луганської областей. Повномасштабне вторгнення стало продовженням агресії, яка розпочалася в лютому 2014 року з окупації Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини.

Після чотирьох років масштабного збройного конфлікту Росія не контролює жодний обласний центр, крім захоплених у 2014 році, кораблі російського флоту залишили окупований Крим, перебазувавшись до Новоросійська. Станом на 24 лютого 2026 року Москва контролює менше української території, ніж на піку повномасштабного вторгнення навесні 2022 року.

У роковини широкомасштабного вторгнення до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністри Хорватії, Латвії, Естонії, Ісландії, Данії, Швеції, Норвегії, міністр оборони Литви, урядовці з інших країн та представники міжнародних організацій.

Як повідомили в Офісі президента, Володимир Зеленський із іноземними гостями візьмуть участь у молитві за Україну і вшанують пам’ять полеглих українських військових. Гості відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. В Києві відбудеться засідання Коаліції охочих та саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії».