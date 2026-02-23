«Нафтогаз»: вперше імпортували СПГ через термінал у Німеччині

Компанія «Нафтогаз» заявила, що вперше імпортувала американський скраплений природний газ (СПГ) через термінал Deutsche ReGas у Німеччині.

Зазначається, що після регазифікації в Німеччині «Нафтогаз» планує доставити газ через Польщу до України.

«Після регазифікації в Німеччині Нафтогаз доставить газ через Польщу до України. У лютому цей ресурс уже доступний у нашій системі. Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами. В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує нашу енергетичну безпеку», – заявив очільник «Групи Нафтогаз» Сергій Корецький.

На початку лютого було узгоджено першу поставку американського СПГ до України через «Вертикальний коридор».

У листопаді минулого року українська «Група Нафтогаз» домовилася з Atlantic See LNG Trade спільно розвивати постачання СПГ американського походження до Європи та України через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор.

Україна стикається з найгіршою енергетичною кризою воєнного часу, оскільки її енергетичний сектор руйнується через масовані російські удари.

За даними Світового банку, в енергетичному секторі, який зазнав посилення нападів, з моменту лютого 2025 року спостерігається приблизно 21% збільшення кількості пошкоджених або знищених активів, включаючи інфраструктуру виробництва, передачі та розподілу електроенергії, а також централізоване теплопостачання.







