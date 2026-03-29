Зеленський прибув до Йорданії, ЗМІ повідомляють про його зустріч із королем Абдаллою

Президент Володимир Зеленський 29 березня прибув до Йорданії – про це він повідомив у своїх соцмережах, опублікувавши відео з аеропорту.

«Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок. Попереду важливі зустрічі», – прокоментував він.

За повідомленням, поширеним у йорданських медіа, Зеленський має зустріч із королем Йорданії.

«Його величність Абдалла Другий та президент України Володимир Зеленський проводять переговори, сконцентровані на подіях, що відбуваються в регіоні, та двосторонніх відносинах», – передає, зокрема, видання Hala.

Президент України проводять турне країнами Близького Сходу. Напередодні він відвідав Катар і повідомив, що Київ і Доха домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Перед тим стало відомо, що Україна і Саудівська Аравія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері.