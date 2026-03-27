«Не знаю, чому він говорить такі речі» – Рубіо про слова Зеленського щодо умов надання гарантій безпеки з боку США

Держсекретар США Марко Рубіо назвав неправдивими твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Сполучені Штати поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки з боку Вашингтона.

«Це брехня, і я бачив, як він це сказав, і прикро, що він це сказав, бо він знає, що це неправда, і йому це не сказали. Те, що йому сказали, очевидно, гарантії безпеки не наберуть чинності, поки не закінчиться війна, бо інакше ви самі втягнетеся у війну», – сказав Рубіо.

За його словами, Зеленському «дуже чітко сказали, і він мав би це зрозуміти, що гарантії безпеки настають лише після (укладення мирної угоди – ред.)».

«Ця позиція (висловлена президентом України – ред.) не відповідає дійсності. Ми сказали українській стороні, на чому наполягають росіяни. Ми не виступаємо за це. Ми їм це пояснили. Це їхній вибір. Не нам робити його за них. Ми ніколи не казали їм, що вони повинні взяти на себе роль, яку ми відігравали, – спробувати з'ясувати, чого хочуть обидві сторони, і подивитися, чи зможемо ми знайти компроміс. Зрештою, рішення залишається за Україною. Якщо вони не хочуть йти на певні поступки, то війна продовжуватиметься», – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства США.

Рубіо твердить, що «те ж стосується і російської сторони: якщо вони не хочуть йти на певні поступки Україні всередині країни, то війна продовжуватиметься».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

За його словами, виведення військ поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи, оскільки це спричинить передачу Росії добре укріплених оборонних позицій регіону. «Я дуже хотів би, щоб американська сторона зрозуміла, що східна частина нашої країни є частиною наших гарантій безпеки», – сказав Зеленський.

Український президент також зазначив, що США наразі зосереджені на конфлікті з Іраном. «Близький Схід, безумовно, впливає на президента Трампа, і я думаю, що і на його подальші кроки. На жаль, на мій погляд, президент Трамп, як і раніше, обирає стратегію посилення тиску на українську сторону», – сказав Зеленський.

спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

У січні український президент заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а компроміси мають бути обопільними. Він також додав, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання. Володимир Зеленський неодноразово говорив, що не передасть підконтрольні Україні території під контроль Росії.

У грудні він заявляв, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму». Помічник Путіна Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW. За словами аналітиків, російські чиновники сигналізують, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.

