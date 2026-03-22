Віткофф: у Флориді обговорили «надійну» систему безпеки для України та гуманітарні аспекти

У Флориді (США) 22 березня відбувся другий день переговорів між делегаціями США та України в межах зусиль Вашингтона щодо досягнення мирної угоди, зазначив у соцмережі Х спеціальний посланник США Стів Віткофф.

За його словами, перемовини були «конструктивними» та стали продовженням попереднього раунду. Сторони зосередилися на «ключових питаннях формування надійної системи безпеки для України, а також гуманітарних аспектах».

Віткофф зазначив, що США «позитивно» оцінюють перебіг переговорів і подякував президенту Дональд Трамп за «послідовне лідерство» у просуванні мирних зусиль.

У Вашингтоні наголосили, що «діалог залишається змістовним і триває».

До складу американської делегації увійшли сам Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум.

Україну представляли міністр оборони Рустем Умєров, керівник ГУР Кирило Буданов, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

У Сполучених Штатах 22 березня завершились два дві переговорів українських та американських представників, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Зрозуміло, що увага американської сторони в цей час - передусім ситуації навколо Ірану й у тому регіоні, але й цю війну Росії проти України треба завершувати», – зазначив він.

За його словами, РФ не має отримати «винагороду» за цю війну. Крім того, додав Зеленський, «гарантії безпеки для України та ЄС мають бути достатніми для миру, щоб не сталось повернення до війни через місяці чи роки».

Водночас секретар РНБО Рустем Умєров також підбив підсумки переговорів у Флориді.

«Під час зустрічей зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення наших громадян. Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань», – наголосив він.

Умєров зазначив, що за підсумками зустрічей доповіли президентові України Володимиру Зеленському про результати роботи.

«Детальну доповідь представимо після повернення в Україну. Дякуємо Сполученим Штатам за системну залученість до переговорного процесу. Розраховуємо, що досягнута динаміка дозволить перейти до наступного етапу зустрічей», – підсумував Умєров.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.



