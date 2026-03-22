«Є сигнали про нові обміни»: Зеленський про результати переговорів у США

У Сполучених Штатах завершились два дві переговорів українських та американських представників, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Зрозуміло, що увага американської сторони в цей час - передусім ситуації навколо Ірану й у тому регіоні, але й цю війну Росії проти України треба завершувати», – зазначив він.

За його словами, РФ не має отримати «винагороду» за цю війну. Крім того, додав Зеленський, «гарантії безпеки для України та ЄС мають бути достатніми для миру, щоб не сталось повернення до війни через місяці чи роки».

«Є сигнали, що можливе й продовження обмінів, і це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде», – підкреслив він.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.