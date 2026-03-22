Умєров каже про «звуження кола невирішених питань» після переговорів у Флориді

У Флориді завершився черговий етап переговорів з американською стороною в межах процесу, спрямованого на досягнення «стійкого миру», повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у телеграмі.

«Під час зустрічей зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення наших громадян. Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань», – наголосив він.

Умєров зазначив, що за підсумками зустрічей доповіли президентові України Володимиру Зеленському про результати роботи.

«Детальну доповідь представимо після повернення в Україну. Дякуємо Сполученим Штатам за системну залученість до переговорного процесу. Розраховуємо, що досягнута динаміка дозволить перейти до наступного етапу зустрічей», – підсумував Умєров.

У Білому домі наразі завершення чергового раунду переговорів публічно не коментували.

У Сполучених Штатах 22 березня завершились два дві переговорів українських та американських представників, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Зрозуміло, що увага американської сторони в цей час - передусім ситуації навколо Ірану й у тому регіоні, але й цю війну Росії проти України треба завершувати», – зазначив він.

За його словами, РФ не має отримати «винагороду» за цю війну. Крім того, додав Зеленський, «гарантії безпеки для України та ЄС мають бути достатніми для миру, щоб не сталось повернення до війни через місяці чи роки».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.



