Віткофф каже, що США та Україна провели «конструктивні» переговори у Флориді

У Флориді 21 березня відбулись чергові переговори делегацій США та України щодо досягнення мирної угоди, повідомив спеціальний посланник США Стів Віткофф.

За його словами, зустрічі були «конструктивними» і зосереджувалися на «звуженні розбіжностей та вирішенні неврегульованих питань для наближення до всеосяжної мирної угоди».

До складу американської делегації також увійшли Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум і радник Держдепартаменту Кріс Карран.

До складу української делегації – секретар РНБО Рустем Умєров, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, керівник Офісу президента Кирило Буданов та перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.

Віткофф привітав подальшу взаємодію сторін у напрямку врегулювання ключових питань, підкресливши її «важливість для глобальної стабільності». Він також подякував президенту США Дональду Трампу за «лідерство у просуванні цих зусиль».

Зі свого боку секретар РНБО Рустем Умєров подякував партнерам за «послідовну роботу» та повідомив, що переговорний процес триватиме у неділю, 22 березня.

«Дякуємо Сполученим Штатам за залученість і послідовну роботу для просування процесу», – підкреслив керівник РНБО.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українська команда 21 березня в США провела зустріч з американською делегацією.

«З американської сторони – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну – війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна. Команди продовжать спілкуватись і завтра (22 березня – ред.)», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, зараз «найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни і наскільки вони готові робити це чесно та достойно».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.