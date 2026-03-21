Зеленський розповів про перебіг мирних переговорів у США

Українська команда 21 березня в США провела зустріч з американською делегацією, розповів у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«З американської сторони – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну – війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна. Команди продовжать спілкуватись і завтра (22 березня – ред.)», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, зараз «найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни і наскільки вони готові робити це чесно та достойно».

« Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли. Буде ще детальна доповідь команди», – повідомив він.

У Білому домі наразі переговори з Україною публічно ще не коментували.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.



