Росія нервує, що не зможе захопити Слов'янськ та Краматорськ?

США пропонують Україні свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення Збройних сил з неокупованої частини Донбасу. Про це в інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому 25 березня, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, американська сторона зараз зосереджена на Ірані, тому намагаючись припинити війну Росії проти України, тисне на Київ. Москва ж, своєю чергою, на думку Зеленського, розраховує, що Вашингтон втратить інтерес до переговорів і вийде з них.

«І ще не факт, що вони її захоплять, – заявив президент про можливості РФ окупувати Донбас силою. – Вони можуть там поховати від 300 тисяч до мільйона своїх військових. Вони не цінують життя людей, але вони розуміють, що це гроші. Все це контракти, і це 300 тисяч або мільйон додаткових трун до Росії».

Будь-які рішення щодо власних територій ухвалювати передусім Києву, заявив генсекретар Альянсу Марк Рютте, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про умову США вивести українські війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

«Україна також хоче, щоб ця війна закінчилася, але це має бути тривалий мир. А це означає, що після завершення війни ми маємо забезпечити, щоб Україна була суверенною і захищеною», – зазначив Рютте.

Тим часом спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

Білий дім слів українського президента поки що не коментував.

Раніше Financial Times також повідомляв з посиланням на свої джерела, що США нададуть Україні гарантії лише в разі виведення її військ з Донбасу.



«Це повна неправда – єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для досягнення угоди», – запевнила тоді речниця Білого дому Анна Келлі.



У січні український президент заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а компроміси мають бути обопільними. Він також додав, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання. Володимир Зеленський неодноразово говорив, що не передасть підконтрольні Україні території під контроль Росії.



У грудні він заявляв, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму». Помічник Путіна Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».



Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW. За словами аналітиків, російські чиновники сигналізують, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками.



Київ наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.