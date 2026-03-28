Президент зустрівся з командою українських експертів, яка працює в Катарі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою українських експертів, яка працює в Катарі.

«Наші експерти вже провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба. І сьогодні під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації», – написав він у телеграмі.



Зеленський зауважив, що для боротьби з дронами в Україні напрацювали дешевші рішення, тому в українському досвіді зацікавлений Катар.

Президент додав, що Київ готовий ділитися своєю експертизою та допомагати тим, «хто і нам в Україні може допомогти зі зміцненням захисту», і заявив про готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах.

Раніше Зеленський, який перебуває з візитом в Катарі, повідомив, що Київ і Доха домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Напередодні стало відомо, що Україна і Саудівська Аравія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері.

Читайте також: «Росія допомагає Ірану, Україна дає експертизу для захисту» – Зеленський про результати переговорів на Близькому Сході

На початку березня президент Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

17 березня він повідомив, що 201 український експерт щодо протидії іранським дронам «Шахед» перебуває у регіоні Близького сходу і Перської затоки, ще 34 готові до розгортання.

Президент України пропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.